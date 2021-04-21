Pandemi toprak ve fidana olan ilgiyi arttırdı

Türkiye'de yaklaşık bir yıldır etkisini sürdüren Korona virüs süreci insanların toprağa ve fidana olan ilgisini arttırdı.

Türkiye'de yaklaşık bir yıldır etkisini sürdüren Korona virüs süreci insanların toprağa ve fidana olan ilgisini arttırdı. Ülke genelinde olduğu gibi Ege illerinde pandemiden sonra toprak ve arazi fiyatları artarken son bir yıldır fidancılık sektörünün de altın yılını yaşadığı belirtildi.

Aydın ve İzmir illeri başta olmak üzere ürettikleri fidanları pandemi süreci başladıktan sonra kargo ile Türkiye'nin her yerine gönderdiklerini belirten Fidan Diyarı'nın sahibi Selin Kırbaş Bingöl, "Korona virüs pek çok insanın yaşam şeklini de değiştirdi. Eskiden apartmanlarda yaşamak bir ayrıcalık iken bugün 20-30 metre kare de olsa ekip biçebileceği bir toprağa sahip olanlar, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde en mutlu insanlar arasında yerini aldı. Ziraat Fakültresi'nden mezun olduktan sonra Türkiye'de fidancılığın merkezi Bademli'de yaklaşık 5 yıl önce fidancılık firmamı kurdum. Bu yıl en yoğun yılı yaşıyoruz. Pandemi süreci ile birlikte herkes üretimin önemini kavradı. Şu anda kargo ile ülkenin dört bir yanına fidan gönderiyoruz. Pandemiden sonra en yoğun yıllardan birini yaşadık" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı