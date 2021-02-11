Pandemi tasarrufu arttırdı
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Pandemi tasarrufu arttırdı

11.02.2021 10:12 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:16
Pandemi tasarrufu arttırdı

Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine göre, Kovid-19 ile hane halkı tasarrufları artarken, yılın ikinci çeyreğinde en üst noktaya ulaşıldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine göre, Kovid-19 ile hane halkı tasarrufları artarken, yılın ikinci çeyreğinde en üst noktaya ulaşıldı. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde düşmesine rağmen 1 yıl öncesine göre artı 4,5 puan daha yüksek olduğu kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Kovid-19'un hane halkı tüketimi ve tasarruflarına etkisi belli oldu. Böylelikle geçen yılın ikinci çeyreğinde harcamalar düşüş yaşarken, tasarrufun en üst noktaya ulaştığı görüldü.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde tasarruf düşmesine rağmen 1 yıl öncesine göre artı 4,5 puan daha yüksek olduğu kaydedildi. Rapor Avrupa Birliği ülkelerini kapsarken, 2020 yılının ikinci çeyreğinde brüt harcanabilir gelirinde sıfırın altına düştüğü gözlendi. Bireysel tüketim harcamalarına bakıldığında ise normalde 3-4 bandı seyrederken, 2020 yılının ikinci çeyreğinde eksi 15'lere düştüğü gözlendi. Üçüncü çeyrekte ise eksi 4 seviyesine geri çekildi.

55 MİLYONA YAKIN HABER ÇIKTI

Koronavirüs ile alakalı medyaya yansıyan haber adetleri incelendi. Medya araştırmasına göre, 2020 yılında koronavirüs ile ilgili geçen yıl içerisinde, yazılı basın, televizyon kanalları ve online haber sitelerinde 55 milyona yakın haber çıkışı tespit edildi. Kovid-19 ile ülkelerdeki ekonomik gidişat sarsılırken, tasarruf kelimesinin geçen yıl 35 bin 565 habere konu olduğu kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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