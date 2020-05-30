Pandemi sürecinde toplu taşıma hizmetinden yaralanan günlük kişi sayısı 55 bin düştü
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Pandemi sürecinde toplu taşıma hizmetinden yaralanan günlük kişi sayısı 55 bin düştü

Antalya'da yeni tip koranavirüs (Kovid-19) sürecinde toplu taşıma hizmetinden yaralanan günlük kişi sayısı azaldı.

Pandemi sürecinde toplu taşıma hizmetinden yaralanan günlük kişi sayısı 55 bin düştü
30.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:36

Antalya'da yeni tip koranavirüs (Kovid-19) sürecinde toplu taşıma hizmetinden yaralanan günlük kişi sayısı azaldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Tonguç, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde (AESOB) düzenlenen toplantıda, taşıma hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.

Esnafın ve vatandaşın mağdur olmaması amacıyla ortak akılla kararların alınması gerektiğini aktaran Tonguç, "Şehir merkezinde 370 bin olan bir günde toplu taşıma hizmetinden yaralanan kişi sayısı Kovid-19 nedeniyle 55 bine düştü." dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, toplu taşıma esnafına mazot, sigorta, bakım ve diğer giderler için destek sağlanmasını talep ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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