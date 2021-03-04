"Pandemi Sürecinde Teknoloji Bağışıklığı eTwinning" projesi çalışmaları devam ediyor

Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi'nde, "Pandemi Sürecinde Teknoloji Bağışıklığı eTwinning" çalışmaları sürdürüyor.

Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi biyoloji öğretmeni Leyla Orat Cinkara'nın da yer aldığı "Pandemi Sürecinde Teknoloji Bağışıklığı eTwinning" projesinde, öğrenciler yabancı dillerini de geliştirme fırsatı yakalıyor.

Projeyle ilgili bilgi veren Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Doğan, okullarının salgın döneminde de yaptığı çalışmalarla kendini kanıtladığını belirtti.

Projede, 10 Türk okul ve 2 yabancı okul bulunduğunu aktaran Doğan, şunları söyledi:

"Projede öğrenciler, teknoloji kullanımının olumlu yönlerini öğrenerek, teknolojiyi kullanırken, kazanılan bağışıklığın ne olduğunun farkına varacak. Teknoloji yardımı ile geliştirecekleri oyunları hazırlarken daha zevkli öğrenecekler aynı zamanda teknolojinin doğru kullanılmasının da yararlarını kavrayacaklar. Bu bilgilerin, gerçek hayata geçirilmesini sağlayacaklar. Öğrencilerimiz bu proje üzerinde çalışırken yabancı dillerini de geliştirme fırsatını yakalayacaklar. Proje 1 Ocak 2021 ayında başlamış olup, mayıs 2021 tarihine kadar devam edecektir. Proje kapsamında öğrenciler kendi avatarlarını tasarlamış, logo ve afiş çalışmalarını gerçekleştirmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner