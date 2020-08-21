Pandemi sürecinde suya talep yüzde 30 arttı
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Pandemi sürecinde suya talep yüzde 30 arttı

Pandemi sürecinde suya talep yüzde 30 arttı Gaziantep Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, pandemi sürecinde su kullanımının yüzde 30 arttığını, artan su talebine rağmen herhangi bir sıkıntı yaşanmadan memba kalitesinde suyu şebekelere verdiklerini söyledi.

21.08.2020 17:15 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:22

Pandemi sürecinde suya talep yüzde 30 arttı

GAZİANTEP - Gaziantep Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, pandemi sürecinde su kullanımının yüzde 30 arttığını, artan su talebine rağmen herhangi bir sıkıntı yaşanmadan memba kalitesinde suyu şebekelere verdiklerini söyledi.

Sıcak geçen yaz ayları ve pandemi sürecinde artan su kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, vatandaşların sağlıklı suya erişimi için çalıştıklarını kaydetti.

Pandemi sürecinin suyun ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Sönmezler, "Suya erişmek, kaliteli suya erişmek pandemi sürecinin de en önemli meselelerinden birisi haline getirdi. Dünyada da sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin en önemlilerinden bir tanesi su, suya ulaşım, sağlıklı suya ulaşım şükürler olsun Gaziantep'imiz 2019 yılından itibaren çok kaliteli bir suya ulaştı" dedi.

"Talep artsa da sıkıntı yaşanmadı"

Sönmezler, hem yaz ayları olması hem de pandemi sürecinde suyun daha fazla tüketilmesinden dolayı şehirde herhangi bir su sıkıntı yaşanmadığını kaydetti.

Şehrin alternatif su kaynakları olduğunu ifade eden Genel Müdür Sönmezler, "Başlangıçta Düzbağ regülatörü vasıtasıyla suyumuz geliyor. Yine Kartalkaya barajımız hem bu yıl çok ciddi anlamda 200 milyon metreküp üzerinde suyun tarımsal sulamada vazife görmüş olmasına rağmen aynı zamanda Ağustos ayında tekrar ihtiyaç dahilinde devreye girerek şehrin içme suyu amaçlı ikinci bir kaynağı olarak görevini yapmaya devam etti. Bizim asıl su kaynağımız Düzbağ, Gaziantep bugün itibariyle 500 bin metreküp günlük su tüketimi yapıyor. Bunun 100 bin metreküpünü Mizmirli Narlı kuyularımız dan 150 bin metreküpünü Kartalkaya Barajı'ndan geriye kalan 250 bin metreküp kadar suyumuzu da Düzbağ'dan temin ediyoruz ve bugün itibarıyla herhangi bir su sıkıntımız yok. Hem şebekemizden kaliteli su akıyor, hem Dünya Sağlık Örgütünün hem de İnsani Tüketim Amaçlı Sular yönetmeliğinin son derece uygun bir su akıyor" şeklinde konuştu.

"Korona virüs yüzde 30 artışa neden oldu"

Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte hijyen anlamında suyun önemin anlaşıldığını kaydeden Sönmezler, "Bugün itibarıyla pandemi süreci bizim yüzde 20 ila 30 arasında bir ihtiyaç tüketimin arttırmış durumdadır. Zaten mevsimsel artışları söz konusuydu. İnsanımız daha fazla su tüketiyor diyebiliriz. Çünkü artık daha fazla banyo yapıyorlar, daha fazla ellerini yıkıyor su ile daha fazla buluşuyorlar. Biz de şükür ediyoruz ki, bu pandemi suresinde su ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadı. İnşallah olmayacak ve memba kalitesindeki suyu şehrimizin şebekelerinin akıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Pandemi sürecinde suya talep yüzde 30 arttı

Kaynak: İHA

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