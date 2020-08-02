Pandemi sürecinde sokak hayvanları besleniyor
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Pandemi sürecinde sokak hayvanları besleniyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sokak hayvanlarından görüntüler Evelyn Manrique ile röportaj María Chávez ile röportaj BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da pandemi sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için uygun yerlere yem ve mama bırakılıyor.

02.08.2020 15:08 | Son Güncelleme: 02.08.2020 15:13

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sokak hayvanlarından görüntüler

Evelyn Manrique ile röportaj

María Chávez ile röportaj BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da pandemi sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için uygun yerlere yem ve mama bırakılıyor.

Pandemi sürecinde sokak hayvanları besleniyor

Kaynak: AA

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