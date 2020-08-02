Pandemi sürecinde sokak hayvanları besleniyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sokak hayvanlarından görüntüler Evelyn Manrique ile röportaj María Chávez ile röportaj BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da pandemi sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için uygun yerlere yem ve mama bırakılıyor.
02.08.2020 15:08 | Son Güncelleme: 02.08.2020 15:13
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sokak hayvanlarından görüntüler
Evelyn Manrique ile röportaj
María Chávez ile röportaj BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da pandemi sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için uygun yerlere yem ve mama bırakılıyor.
Kaynak: AA