RoyalCert, Midpoint'e 'güvenli turizm sertifikası' verdi

RoyalCert, salgın süresince zorunlu olan sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını yerine getiren restoran zinciri Midpoint'e Güvenli Turizm Belgesi verdi.

RoyalCert, salgın süresince zorunlu olan sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını yerine getiren restoran zinciri Midpoint'e Güvenli Turizm Belgesi verdi.

Normalleşme sürecide Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' kapsamında denetleme ve belgelendirme faaliyetleri devam ediyor.

Belgelendirme kuruluşu RoyalCert ile Türkiye genelinde 50 şubesi olan restoran zinciri Midpoint ve diğer markaları Welldone ile Kırıntı arasında koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerin tescil edilmesi adına iş birliği anlaşması imzaladı. İş birliği restoranın Beyoğlu şubesinde düzenlen basın toplantısıyla duyuruldu. Salgın süresince zorunlu olan sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını yerine getiren restoran zinciri, güvenli turizm sertifikası aldı.

AYLIK DENETİMLERE DEVAM EDİLİYOR

Restoran ve otelleri hijyen, maske ve sosyal mesafe kriterlerine göre denetleyip, sertifika verdiklerini söyleyen RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, "13 tane kriterin 150'ye yakın maddesi var. Personel sağlığından, müşterinin güvenliğine, girişte ateş ölçümünden masa ile sandalyelerinin mesafesine kadar birçok detaya bakıyoruz. Vale hizmeti varsa bu kriterlere dahil ediliyor, mutfağı da denetliyoruz. Sertifikayı verdikten sonra aylık denetimlere devam ediyoruz. Biri normal diğeri gizli olmak üzere 2 denetim yapıyoruz. Denetimlerde kriterlere uyulmadığını görürsek sertifikayı iptal ediyoruz" dedi.

BÜTÜN ŞUBELER DENETLENDİ

Namlı, "Bize başvuru yaptılar, denetimler gerçekleştirildi ve sertifikayı almaya hak kazandılar. Bütün şubeleri denetlendi, 20 gün sürdü. Müşteri, işletmede güvenli turizm sertifikası varsa, Kovid-19 ile ilgili bütün tedbirlerinin alındığını anlamalıdır. Dünya genelinde ilk defa Türkiye'de bu sistem başlatıldı. Birçok ülke Türkiye'yi model aldı. İşletmelerin girişine karekod konuluyor, oradan denetimlere ve belgenin geçerliliğine ulaşabilirsiniz" diye konuştu.

ÇARIKÇILAR: MÜŞTERİLERE GÜVENLİ ORTAM SAĞLAMAYI AMAÇLADIK

Güvenli turizm sertifikasını önemsediklerini söyleyen Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkan Yardımcısı ve Midpoint Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çarıkçılar ise, "Gelecek olan misafirler ve çalışanlarımız daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda bulunmalarını sağlamayı amaçladık. Önümüzdeki süreçte de iç denetimleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

"YATIRIM DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Yeme, içme sektöründe 2 milyon çalışanın olduğunu belirten Çarıkçılar, "2020'de sektör yüzde 50'nin üzerinde bir iş kaybı yaşadı. İlk kapanışta kredi desteği aldık. İkinci kapanışta kredinin ötesinde daha büyük desteklere ihtiyaç duyulmaya başlandı. Devletten kapalılık döneminde kısa çalışma ödeneği, açıldığımız zaman da KDV indirimi desteği aldık. Önemli bir istihdam sağlayan yeme, içme sektörünün en büyük ihtiyacı devletten hibe desteği almaktır. Adına hibe diyoruz ama aslında yatırım desteğine ihtiyacımız var" dedi.

"PAKET SERVİS SEKTÖRDEKİ İŞİN YÜZDE 5'İNİ OLUŞTURUYOR"

Paket servisin yeme, içme sektöründeki işin yüzde 5'ini oluşturduğunu aktaran Çarıkçılar, "Hızla güvenli turizm sertifikası ve aşının gelmesiyle açılma imkanı yakalarsak sektördeki iş ve istihdam kaybını engellemiş oluruz diye düşünüyoruz. 2021'den umutluyuz, çünkü aşı hayatımıza gidiyor. Umut ediyorum hızla restoranlar açılacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı