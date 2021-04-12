Pandemi sürecinde sağlıkta farkındalık oluşturdular
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Pandemi sürecinde sağlıkta farkındalık oluşturdular

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Pandemi sürecinde sağlıkta farkındalık oluşturdular

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dünya Sağlık Haftası kapsamında bir etkinlik düzenleyerek pandemi sürecinde sağlıkta farkındalık oluşturdular.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dünya Sağlık Haftası kapsamında bir etkinlik düzenleyerek pandemi sürecinde sağlıkta farkındalık oluşturdular.

Sağlık bilinci oluşturulabilmesi amacıyla Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin birlikteliğiyle bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Yozgat Sarıkaya Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Özcan Özbek ile Zoom üzerinden "Pandemi Sürecinde Sağlığımız" konulu söyleşi yapıldı. Pandemi sürecinde uluslararası karikatürlerden de faydalanılarak 9/B sınıfı öğrencilerinden Hesna İlayda K. kısa bir klip hazırladı. Bozüyük Devlet Hastanesinde stajyer olarak görev yapan öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla pandemi tedbirlerini anlatan bir klip hazırladılar. Okul yönetimi öğretmen ve öğrencileri tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sunarken farkındalık oluşturabilmek ümidiyle Dünya Sağlık gününü kutladılar. - BİLECİK

Pandemi sürecinde sağlıkta farkındalık oluşturdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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