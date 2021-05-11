Pandemi sürecinde rahatlamak için "balkonda sebze yetiştirin" tavsiyesi
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Pandemi sürecinde rahatlamak için "balkonda sebze yetiştirin" tavsiyesi

Pandemi sürecinde rahatlamak için 'balkonda sebze yetiştirin' tavsiyesi
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Başay, sebzelerin renkleri, dokuları ve kokularıyla duyusal uyarım sağlayarak rahatlama sağladığını belirterek, imkanı olanlara pandemi sürecinde balkonda sebze yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Başay, sebzelerin renkleri, dokuları ve kokularıyla duyusal uyarım sağlayarak rahatlama sağladığını belirterek, imkanı olanlara pandemi sürecinde balkonda sebze yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başay, pandemi sürecinde kentlerde yaşayan insanların, balkonlarının koşullarına göre uygun sebzeleri yetiştirerek bakım işlemlerini uygularken biraz da olsa hareket etmiş olacaklarını ifade etti. Başay, bu yöntemle hem kişinin yeşile olan hasretini gidereceğini hem kendi yetiştirdiği sağlıklı sebzeyi görerek psikolojik rahatlama yaşayacağını hem de bu sebzeyi tüketerek sağlıklı beslenme koşulu sağlanmış olacağını vurguladı.

Balkonda sebze yetiştirmek için ilk bahar ve yaz mevsiminin çok uygun olduğuna işaret eden Başay, şunları kaydetti:

"Balkonda sebze yetiştiriciliği yapabilmeniz için öncelikle balkonun ışıklanma ve rüzgar alma durumu izlenmelidir. Yetiştirmek istediğiniz bitkilerin ışıklanma isteklerine göre balkonun ışık alma durumu karşılaştırılarak, güneş ışığı talebinin fazla olan bitki balkonun en çok güneş alan kısmına yerleştirilmelidir. Daha sonra güneş talebi ve gölge talebine göre kademeli olarak bitkiler yerleştirilmelidir. Bitkiler hafif rüzgarı sever. Bitkiler için en uygun rüzgar hızı 3-5 m/sn'dir. Bu hız bitkilere herhangi bir mekanik zarar vermeden solunum ve transpirasyonun normal olmasını sağlar. Balkon sebzeciliği için ekipman olarak en önemlisi uygun ekim dikim kaplarıdır. Bunların seçimi çok önem arz eder. Uygun kap seçiminde yetiştireceğiniz sebzelerin kök yapısını bilmek ve ona göre seçim yapmalıdır."

Başay, sağlıklı bitkiler yetiştirmek için bitkilere fiziksel destek, su ve besin maddesi sağlanması gerektiğinin altını çizerek, "Balkon sebzeciliğinde gübreleme olarak bitki yetiştirme alanı aile halkının yaşam alanı içinde kalması sebebiyle, sıvı organik gübreler, örneğin solucan gübresi, yarasa gübresi, balık emülsiyonu önerilebilir. Balkonda saksı sebzeciliğine uygun olan sebzeler; domates, hıyar, biber, yeşil soğan, yeşil sarımsak, marul, fındık, turp, maydanoz, pazı ve nane bulunur. Özellikle pazı, nane, maydanoz bunlar toplandıkça devamı gelen sebzeler olmaları sebebiyle balkonda her an kullanıma hazır sebzelerdendir." ifadelerini kullandı.

Başarılı balkon sebzeciliğinin anahtarının bitkileri su ve haftalık gübre ile besleyerek bol hasadın teşvik edilmesi olduğunu aktaran Başay, sulama ihtiyaçlarını belirlemenin en kolay yolunun işaret parmağını yaklaşık 5 santimetre toprağa batırmak olduğunu, tam kurumamış toprağın yeniden sulanmaması gerektiğini vurguladı.

Bitkilerin budanmasının, ölü veya ölmekte olan dalları seyreltmeye yardımcı olacağını, bitkiye daha fazla güneş ve besin sağlayacağını da belirten Başay, "Balkonda sebze yetiştiriciliği, salgın sırasında insanları psikolojik olarak destekler. Günün belirli bir saatini balkonda sebzelerle uğraşarak geçirmek, insan vücudunun hareket etmesine ve sakin kalmasına yardımcı olur. Sebzelerin benzersiz renkleri, dokuları ve kokuları, duyusal uyarım sağlayarak insanların rahatlamasını sağlar. Bu kapsamda pandemi sırasında, balkonda sebze yetiştirmesi, sürecin olumlu bir şekilde geçirilmesini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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