Pandemi sürecinde psikolojik destek almak isteyenlere online terapi
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Pandemi sürecinde psikolojik destek almak isteyenlere online terapi

06.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:44
Pandemi sürecinde psikolojik destek almak isteyenlere online terapi

Terappin isimli online psikolog uygulamasını hayata geçiren genç girişimci Taygun Ersoy, psikolojik destek almak isteyen vatandaşlara alanında uzman psikologlar sayesinde destek oluyor.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi insanlığı büyük bir tehlikeye soktu. Zaman zaman gelen kısıtlamalar sonucu sosyal yaşantı ve iletişim haliyle azaldı.

Bu dönemde bazı bireylerde ruhsal çöküntü ve depresyon sorunları gözlemlendi. Durum böyle olunca insanlar psikolojik destek almak için psikologlara başvuruyor. Genç girişimci Taygun Ersoy, Terappin isimli online psikolog uygulamasını hayata geçirdi. Bu uygulama sayesinde psikolojik destek almak isteyen vatandaşlar alanında uzman psikologlardan yardım talep edebiliyor. Terappin uygulaması zaman, mekan ve ekonomik olarak yüz yüze terapi alma imkanı olmayan veya almak istemeyenler için online olarak psikolojik danışma fırsatı sunuyor

ONLINE TERAPİYE İLGİ BÜYÜYOR

Terappin Psikologlarla danışanları buluşturan bir online danışmanlık platformudur. Bu uygulamasının sunmuş olduğu danışmanlık hizmeti zaman, mekan ve ekonomik olarak yüz yüze terapi alma imkanı olmayanlar veya almak istemeyenler için bu alanda online olarak bir psikolojik Danışmandan faydalanmasını sağlar.

Pandemi sürecinde psikolojik destek almak isteyenlere online terapi

Pandemi sürecinde Türkiye'de yapılan araştırmalara göre online psikolog talepleri yüzde 124 artış gösterdi. Bu artışın baş kahramanlarından olan Terappin Online Psikolog Terapi, bir çok alanda online eğitim veren 100'ü aşkın uzman psikoloğuyla dertleşebilir ve sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz. Online Psikolog alanında hem öncü hem de sadece bu alanda yoğunlaşan tek adres.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 17:14:56. #1.15#
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