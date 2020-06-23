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Pandemi sürecinde MultiNet'te her 10 ödemeden 7'si temassız gerçekleşti

Multinet Up Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, MultiNet'te her 10 ödemeden 7'sinin karekodla veya temassız olarak gerçekleştiğini belirterek, "Kart kullanıcılarımızın ve üye iş yeri ağımızdaki restoran işletmecilerinin hızlı ve konforlu olduğu için tercih ettiği temassız...

Pandemi sürecinde MultiNet'te her 10 ödemeden 7'si temassız gerçekleşti
23.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:11

Multinet Up Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, MultiNet'te her 10 ödemeden 7'sinin karekodla veya temassız olarak gerçekleştiğini belirterek, "Kart kullanıcılarımızın ve üye iş yeri ağımızdaki restoran işletmecilerinin hızlı ve konforlu olduğu için tercih ettiği temassız uygulamalarımız, Kovid-19 sonrası dönemde hayatımıza hijyen kriterinin girmesiyle işletmelerin sağlık önlemleri kapsamında da önem kazandı." dedi.

Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma koşulları değişen müşterilerinin gereksinimlerinde değişiklikler yaşandığını ifade ederek, firmaların sosyal yardım kapsamında çalışanlarına yaptığı ramazan yardımlarının içeriğinin karantina koşullarında daha fazla önem kazandığını kaydetti.

Bu yardımları geleneksel ramazan kolileri ile yapmaya alışık olan birçok firmanın, kolilerin hijyenik koşullarda hazırlanması ve ofise gelmeyen çalışanların evlerine gönderilmesi konusunda bir hayli zorlandığını aktaran Işık, Multinet Up olarak bu firmalara, kurumsal hediye kartı çözümleri olan MultiGift'in avantajlarını anlattıklarını söyledi.

MultiGift'in; Türkiye'nin 81 ilinde giyimden gıdaya, anne-bebek ürünlerinden ev eşyasına, elektroniğe kadar birçok kategoride 20 bine yakın noktada kullanılabildiğini bildiren Işık, "Şirketler, çalışan sayısı ne olursa olsun tüm işlemleri tek kart ile, tek fatura ile gerçekleştirebiliyor, yüzde 39'a varan vergi avantajından faydalanıyor." dedi.

Online alışverişlerin arttığı bu dönemde, müşterilerine MultiGift ailesinin sanal kart ve dijital kod alternatiflerini tanıttıklarını aktaran Işık, "Örneğin, firma yetkililerinin SMS ile çalışanlarına gönderdikleri dijital kodları çalışanlar, ister marketlerde ister online alışverişlerinde kullanabiliyor. MultiGift çatısı altında A101, CarrefourSA, Migros, Morhipo, IKEA ve English Home gibi anlaşmalı olduğumuz markalarla çalışanların dijital kod veya kartla online ya da mağazalarda alışverişlerini yapabilmelerini sağladık. Yani hem çalışanları hem de işverenleri mutlu eden bu çözümümüz, içinde bulunduğumuz karantina koşullarında firma yetkilileri için en güvenilir ve en kolay çalışan yardımı olarak ön plana çıktı." şeklinde konuştu.

"Yemek kartı kullanımında en büyük değişim temassız ödeme teknolojilerinin yaygınlaşması"

Bora Işık, pandemi sürecine değinirken, yemek kartı kullanımında yaşanan en büyük değişimin temassız ödeme teknolojilerinin yaygınlaşması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz yeni nesil finansal teknoloji şirketi olarak, uzun yıllardır tüm çözümlerimizde temassız teknolojisinin kullanımını teşvik ediyoruz. Temassız ödemeyi 2014'te devreye aldık, 2015'ten itibaren de mobil cüzdan uygulamamız MultiPay ile kullanıcıların harcamalarını tamamen dijital ve temassız olarak gerçekleştirebilmesini sağladık. Teknoloji şirketimiz inventiv'in geliştirdiği mobil ödeme alma uygulamamız MultiPOS ile üye iş yerlerimize temassız ödeme alma seçeneğini 2019'da sunduk. Bu süre içinde yemek kartı sektörüne öncülük ettik. Bizim bu alandaki faaliyetlerimiz, hem rakiplerimizi cesaretlendirdi hem de temassız ödemelerin kart kullanım alışkanlıklarında yer edinmesini sağladı.

MultiNet'te her 10 ödemeden 7'si karekodla veya temassız olarak gerçekleşiyor. Kart kullanıcılarımızın ve üye iş yeri ağımızdaki restoran işletmecilerinin hızlı ve konforlu olduğu için tercih ettiği temassız uygulamalarımız, Kovid-19 sonrası dönemde hayatımıza hijyen kriterinin girmesiyle işletmelerin sağlık önlemleri kapsamında da önem kazandı."

"Yeni normale geçiş sürecinin en önemli konusu sağlık"

Multinet Up Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Işık, pandemi sürecinin kişilerin tüketim ve çalışma alışkanlıklarını değiştireceğini ifade ederek, pandemi öncesi süreçte dijitalizasyon seviyesinin sektörden sektöre, kurumdan kuruma, bireyden bireye farklılık gösterirken, Kovid-19 sonrası hem kurumlar hem bireylerin, dijitalleşme süreçlerinde büyük bir ivme kaydetmek zorunda kaldığını vurguladı.

Bunun en güzel örneğinin e-ticarette yaşandığını ifade eden Işık, "Offline kanallar üzerinde hizmet vermeye alışkın kurumların birçoğu bu dönemde işlerini devam ettirebilmek için dijitale taşındı. Aynı şekilde, daha önce online alışveriş tercih etmeyen pek çok kişi markaların e-ticaret kanallarına yöneldi. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre, martta 3 milyon, nisan ayında ise 2 milyon adet kart ilk kez internet alışverişinde kullanıldı. Bu dönemde ilk defa online alışveriş yapan bu kişilerin en az yüzde 50'sinin kalıcı kullanıcı olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni normale geçiş sürecinin en önemli konusunun sağlık olduğuna işaret eden Işık, şunları kaydetti:

"İş dünyasının kademeli olarak ofislere döndüğü, yeme-içme sektörünün açıldığı bu dönemde her iş yeri kendi koşulları özelinde bir dizi yeni uygulamayı hayata geçiriyor. Uzunca bir süre eski hayatımızdaki alışkanlıklarımıza dönmeyeceğiz ama kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde alışverişlerimizi yapacağız, ekonominin akışını sağlayacağız. Burada kritik nokta, kurumlar ve bireyler arasındaki güven ilişkisi... Müşterilerinde güven duygusu uyandırmakta başarısız olan restoranlar, bu yeni dönemde zorlanacak. Sadece yeme-içme sektöründe değil, hemen her sektörde kullanıcının ilk beklentisi bu yönde. Çalışma dünyasında da işverenlerin ve yöneticilerin çalışanlar ile kurdukları ilişkinin güven boyutu önem kazanıyor. "

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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