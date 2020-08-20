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Pandemi sürecinde LPG'li araç talebi arttı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde artan yakıt fiyatları, sürücüleri ekonomik araç yakıt sistemlerine yönlendirdi.

Pandemi sürecinde LPG'li araç talebi arttı
20.08.2020 11:08 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:30

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde artan yakıt fiyatları, sürücüleri ekonomik araç yakıt sistemlerine yönlendirdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2020 yılının ilk yarısında satılan araçlara yönelik raporunda pandemi sürecinde LPG'li araç kullanımının yüzde 40 ile 45 oranında arttığını bildirdi. Kahramanmaraş'ta da oto LPG dönüşüm firmalarında artan yakıt fiyatları sonrası LPG'ye dönüşüm yoğunluğu yaşandı. Küçük Sanayi Sitesinde LPG dönüşüm, bakım ve onarım işi yapan Yavuz Tozan, LPG kullanan araçların ekonomik, yakıt tüketimi ve çevre kirliliği için alternatif olduğunu ifade etti.

LPG'li araçlara bakım, montaj ve ayar yaptırırken insanların yetkili firmaları tercih etmeleri gerektiğini söyleyen Tozan, "LPG'li araçlarda yüzde 50 oranında yakıt tasarrufu sağlar ve performans kaybı olmadan araçlarına binebilirler. Bizim periyodik bakımdan kastımız kaçak kontrolü, gaz ayarının yapımı ve filtre değişimidir. Bunlar yapıldığı zaman araçlarda tasarruf artacaktır" dedi.

LPG'li araçlarda bakım ve onarım fiyatlarının 70 ile 150 lira arasında olduğunu ifade eden Tozan, bakım masrafından kaçınanların daha büyük sıkıntılara sebebiyet vereceğini söyledi.

Tozan, "LPG'li araçlarda önemli konulardan biri de yakıt tanklarının ömrünün 10 yıl olmasıdır. 10 yılda bir bu tankların değiştirilmesi gerekmektedir. Yapılan her işi merdiven altı diye tabir ettiğimiz yetkisiz kişiler yerine TSE'den hizmet yeterlilik belgesi ile hizmet veren firmalardan yapmaları gerekmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde pandemi sürecinde kendisine düşen payı aldı ve ülkemizde de yakıt fiyatları arttı. İnsanlar en ucuz yakıt olan LPG'ye dönüş oldu ve bu süreçte birçok araca bakım ve ayar çalışması yapılarak yakıt değişimi yapıldı. LPG dönüşümü çok pahalı değil ve her marka ve her modeldeki benzinli araçlara ortalama bin 750 lira ile 5 bin lira arasında bu dönüşüm uygulanabilmektedir" diye konuştu.

Aracını LPG'ye dönüştürdüğünü söyleyen Rıfat Aslantürkiyeli ise, "Benzin ve motorin yakıtlarının yüksek olmasından dolayı ekonomik ve hava kirliliğine daha az zarar verdiğinden dolayı biz LPG'yi tercih ettik çok memnunuz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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