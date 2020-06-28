- Pandemi sürecinde kır nikahı konsepti
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- Pandemi sürecinde kır nikahı konsepti

- Pandemi sürecinde kır nikahı konsepti Dünyada korona virüs salgını nedeniyle devam eden süreçte Şahinbey Belediyesi salon nikahlarında sevdikleri ile bir arada olamayan çiftler için çözüm üreterek kır nikahı konseptini uygulamaya başladı.

28.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:44

- Pandemi sürecinde kır nikahı konsepti

GAZİANTEP - Dünyada korona virüs salgını nedeniyle devam eden süreçte Şahinbey Belediyesi salon nikahlarında sevdikleri ile bir arada olamayan çiftler için çözüm üreterek kır nikahı konseptini uygulamaya başladı.

Şahinbey Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralarını gözeterek kır nikahı uygulamasını başlattı. Salon nikahlarında sadece çiftlerin ve nikah şahitlerinin bulunması diğer davetlilerin nikaha katılamamasından dolayı yaşanan duruma çözüm üreten Şahinbey Belediyesi sosyal mesafe kurallarının uygulandığı kır nikahı uygulamasını başlatarak çiftlerin mutluluğuna mutluluk kattı. Şahinbey Belediyesi hizmet binası bahçesinde yapılan ilk nikah töreninde davetliler maskelerini takıp, sosyal mesafe kurallarına uyarak belirlenen halkalar içerisinde nikah törenini izlediler. İlknur Avcı, Onur Güleç çiftinin nikahını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kıydı

"Alışkanlıklar değişti"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüsü nedeniyle böyle bir uygulama başlattıklarını belirterek, "Pandemi sürecinde alışkanlıklar değişti. Sosyal Mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymak gerekiyor. Şahinbey Belediyesi olarak biz de bu süreçte nikahlarımızı belediyemizin bahçesinde kıymaya başladık. Böylece sosyal mesafe kurallarına uyarak, yeni bir nikah uygulaması başlattık. Kır düğünü gibi gayet güzel oldu. Bundan sonra nikahları bu şekilde kıyacağız. Böylelikle hem sosyal mesafemizi koruyacağız, hem de toplumumuzun temel yapısı olan aile yapısını güçlendirmek adına nikahlarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Çiftler yeni uygulamadan memnun

Yeni bir uygulama çerçevesinde nikahları kıyılan İlknur Avcı, Onur Güleç çifti sevdikleri ile birlikte olmanın mutluluklarını yaşadıklarını belirterek "Pandemiden dolayı nikahımızı sadece nikah şahitleri ile kıyacaktık. Ancak bu uygulama ile tüm sevdiklerimizle birlikte nikahımız kıyıldı. Oldukça mutluyuz. Çok güzel bir uygulama. Böyle bir organizasyondan dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştu.

- Pandemi sürecinde kır nikahı konsepti

Kaynak: İHA

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