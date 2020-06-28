Pandemi sürecinde kır nikahı konsepti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pandemi sürecinde kır nikahı konsepti

Dünyada korona virüs salgını nedeniyle devam eden süreçte Şahinbey Belediyesi salon nikahlarında sevdikleri ile bir arada olamayan çiftler için çözüm üreterek kır nikahı konseptini uygulamaya başladı.

Pandemi sürecinde kır nikahı konsepti
28.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:01

Dünyada korona virüs salgını nedeniyle devam eden süreçte Şahinbey Belediyesi salon nikahlarında sevdikleri ile bir arada olamayan çiftler için çözüm üreterek kır nikahı konseptini uygulamaya başladı.

Şahinbey Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralarını gözeterek kır nikahı uygulamasını başlattı. Salon nikahlarında sadece çiftlerin ve nikah şahitlerinin bulunması diğer davetlilerin nikaha katılamamasından dolayı yaşanan duruma çözüm üreten Şahinbey Belediyesi sosyal mesafe kurallarının uygulandığı kır nikahı uygulamasını başlatarak çiftlerin mutluluğuna mutluluk kattı. Şahinbey Belediyesi hizmet binası bahçesinde yapılan ilk nikah töreninde davetliler maskelerini takıp, sosyal mesafe kurallarına uyarak belirlenen halkalar içerisinde nikah törenini izlediler. İlknur Avcı, Onur Güleç çiftinin nikahını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kıydı

"Alışkanlıklar değişti"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüsü nedeniyle böyle bir uygulama başlattıklarını belirterek, "Pandemi sürecinde alışkanlıklar değişti. Sosyal Mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymak gerekiyor. Şahinbey Belediyesi olarak biz de bu süreçte nikahlarımızı belediyemizin bahçesinde kıymaya başladık. Böylece sosyal mesafe kurallarına uyarak, yeni bir nikah uygulaması başlattık. Kır düğünü gibi gayet güzel oldu. Bundan sonra nikahları bu şekilde kıyacağız. Böylelikle hem sosyal mesafemizi koruyacağız, hem de toplumumuzun temel yapısı olan aile yapısını güçlendirmek adına nikahlarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Çiftler yeni uygulamadan memnun

Yeni bir uygulama çerçevesinde nikahları kıyılan İlknur Avcı, Onur Güleç çifti sevdikleri ile birlikte olmanın mutluluklarını yaşadıklarını belirterek "Pandemiden dolayı nikahımızı sadece nikah şahitleri ile kıyacaktık. Ancak bu uygulama ile tüm sevdiklerimizle birlikte nikahımız kıyıldı. Oldukça mutluyuz. Çok güzel bir uygulama. Böyle bir organizasyondan dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeği konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeği konuşuyor
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu Haber
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Haber
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı Haber
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya...
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor
Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor
Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor
Kız meselesi yüzünden tartışan engelli gruptan, engelli gence meydan dayağı
Kız meselesi yüzünden tartışan engelli gruptan, engelli gence meydan dayağı
Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı
Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip çalmaya devam etti
Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip çalmaya devam etti
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Denizli ve Muğla'da iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Volkan Bozkır Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Kenan Doğulu Safiye Soyman
Spor Ali Koç Okan Buruk Bülent Uygun Alper Ulusoy İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Kız İzmir Ankara
Şu an buradasınız: Pandemi sürecinde kır nikahı konsepti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 15:14:51. #1.14#
title