Pandemi sürecinde kadınlar spora yöneldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemi sürecinde kadınlar spora yöneldi

İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL - Haberler | Sağlık

Pandemi sürecinde kadınlar spora yöneldi Van Büyükşehir Belediyesinin spor kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor Van'da pandemi nedeniyle sık sık evden çıkamayan ve sosyal aktiviteleri kısıtlanan kadınlar, büyükşehir belediyesinin açtığı salon sporları kursuna büyük ilgi gösteriyor.

Kadınlar kemer maçında yüzü tanınmayacak hale gelen Alman boksör pes etmedi ve maçı kazandı
Kadınlar kemer maçında yüzü tanınmayacak hale gelen Alman boksör pes etmedi ve maçı kazandı

Pandemi sürecinde kadınlar spora yöneldi

Van Büyükşehir Belediyesinin spor kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor

VAN - Van'da pandemi nedeniyle sık sık evden çıkamayan ve sosyal aktiviteleri kısıtlanan kadınlar, büyükşehir belediyesinin açtığı salon sporları kursuna büyük ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Kadın ve Aile Merkezinde kadınlar için açtığı aerobik, fitness, pilates, step, boks, kardiyo gibi kurslar ilgi görüyor. Spor hocaları tarafından verilen kursa gelen kadınlar, merkez bünyesindeki diyetisyenden dengeli ve sağlıklı beslenmek için bilgi alırken çocuklarını da kreşe bırakabiliyor.

Pandemi nedeniyle uzun zamandır evden çıkamadığını belirten Nazlı Yıldız, "Van Büyükşehir Belediyesine böyle bir hizmet verdiği için çok teşekkür ediyorum. Buraya gelerek hem sosyalleşiyoruz hem de sağlıklı bir vücuda sahip oluyoruz. 6 ayda hocalarımızın sayesinde 11 kilo verdim. Çok mutluyum" dedi.

Spor kurslarına kadınların büyük ilgi duyduğunu belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, "Sabah, öğleden sonra, çalışan kadınlarımız için de saat 17.00'den sonra ve hafta sonları kurslarımız var. Spora gelen kadınların rahat edebilmesi ve çocuklarını da güvenilir bir yere emanet etmeleri için yaşam merkezimizde kreşimiz bulunuyor. Yine kadınlarımızın sağlıklı spor yapmaları ve kilo vermeleri içinde diyetisyenimiz ile destek veriyoruz. Genellikle kursa gelenler daha çok burayı kilo vermek için tercih ediyorlar. Kadınlar hocalarımızın nezaretinde pandemi kuralları çerçevesinde fitness, pilates, step, boks, kardiyo gibi salon sporları yapıyor. Sporun yanında hem de sosyalleşiyorlar" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde kadınlar spora yöneldi
Pandemi sürecinde kadınlar spora yöneldi
Pandemi sürecinde kadınlar spora yöneldi
Pandemi sürecinde kadınlar spora yöneldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Merve Dizdar Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ersun Yanal İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemi sürecinde kadınlar spora yöneldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 03:06:35. #1.14#
title