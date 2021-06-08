PANDEMİ SÜRECİNDE İSTANBUL HAVALİMANI'NDA EN YÜKSEK UÇUŞ SAYISINA ULAŞILDI
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PANDEMİ SÜRECİNDE İSTANBUL HAVALİMANI'NDA EN YÜKSEK UÇUŞ SAYISINA ULAŞILDI

PANDEMİ SÜRECİNDE İSTANBUL HAVALİMANI'NDA EN YÜKSEK UÇUŞ SAYISINA ULAŞILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL,DHA İstanbul Havalimanı'nda 6 Haziran pazar günü gerçekleşen 705 uçuş ile koronavirüs döneminde en yüksek uçuş sayısına ulaşıldı.

İSTANBUL,DHA İstanbul Havalimanı'nda 6 Haziran pazar günü gerçekleşen 705 uçuş ile koronavirüs döneminde en yüksek uçuş sayısına ulaşıldı. Aynı gün 87 bin 87 yolcu da havalimanını kullandı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Mayıs ayında 17 günlük tam kapanmanın ardından 1 Haziran'dan itibaren "kademeli normalleşme"ye geçilmişti. Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarındaki düşüş ve bazı ülkelerin Türkiye'ye uyguladığı karantina şartlarını kaldırması sonrasında hava yolu şirketleri de sefer sayılarını artırmaya başladı. İstanbul Havalimanı'nda haziran ayının ilk haftasında toplam 4 bin 659 uçuş gerçekleşti. Söz konusu dönemde 564 bin 176 yolcu İstanbul Havalimanı'ndan uçtu. 6 Haziran günü ise gerçekleşen 705 uçuş ile koronavirüs sürecininin başından bu yana en yüksek uçuş sayısına ulaşıldı. Aynı gün 87 bin 87 yolcu da havalimanını kullandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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