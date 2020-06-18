Pandemi sürecinde İşkur'dan Bursa'da 365 bin çalışana 1 milyarlık destek Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, korona virüs pandemisi sürecinde Bursa'da sosyal koruma kalkanı kapsamında 365 bin çalışana 1 milyar lira destek verdiklerini belirterek, "Halen başvurusu olan firmalar var.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, korona virüs pandemisi sürecinde Bursa'da sosyal koruma kalkanı kapsamında 365 bin çalışana 1 milyar lira destek verdiklerini belirterek, "Halen başvurusu olan firmalar var. Bursa'da işsiz sayısı düşüyor. İstihdamı koruyoruz. Ayrıca işbaşı eğitim programlarımız devam ediyor. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere de hibe veriyoruz" dedi.

Feyzullah Eren Türkmen, pandemi sürecinde işverenlerin kısa çalışma taleplerini elektronik ortamda kabul ettiklerini, İşkur Bursa Müdürlüğü'nün 297 personel ile canla başla çalıştığını belirterek, "Virüs ile ilgili sadece İnegöl'de sıkıntı yaşadık. Diğer birimlerde sıkıntı olmadı. İnegöl'e de anında müdahale ederek kimsenin mağdur olmamasını sağladık. Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda personelimiz uzaktan çalıştı. Sistem ona göre entegre edildi. Evinde bilgisayarı olmayan personele de teknik imkan sağlandı. İşçi ya da işverenlerimizin mağdur olmaması için 200 personelimiz ödeme grubunda görev yaptı" dedi.

İşkur'un 3 ay boyunca işçi ve işverene destek sağladığını hatırlatan Türkmen, "İşverenlerin beyanlarına göre, çalışanlar için kısa çalışma ödeneklerini 3 ay boyunca ödüyoruz. Türkiye genelinde sosyal koruma kalkanı adı altında 10,5 milyar lira ödeme yapıldı. Bunun yaklaşık 10'da biri Bursa'da ödendi. Bursa'da kısa çalışma ödeneği kapsamında 257 bin 285 kişiye ödeme yapıldı. 73 bin 919 kişiye nakti ücret desteği sağlandı. 34 bin 230 kişiye de işsizlik ödeneği ödemesi yapıldı. Bursa'da toplamda 365 bin kişiye 999 milyon 223 bin lira ödeme yapıldı. Bugün itibariyle halen başvurusu olan firmalar var. Onları da değerlendiriyoruz" dedi.

Bursa'da en çok aranan meslekler

Bursa'da işsizlik rakamının Türkiye ortalamasının 2,2 puan altında olduğunu hatırlatan Türkmen, "İşsiz sayımız düşüyor. Destek paketleriyle istihdam korundu. İşsiz sayısında da bir miktar düşme var. 10 senedir hemen hemen Bursa'da aranan meslekler belli. En çok makineci, dokuma makinesi operatörü, iş makinesi ve forklift operatörü, gazaltı kaynakçısı, garson, plastik enjeksiyon üretim elemanı, genel beden işçisi, şoför, yük taşıma personeli, temizlik görevlisi aranıyor. Aranan mesleklerle ilgili eğitim programı düzenliyoruz. Eğitim programlarını açık iş talebine yönelik yapıyoruz. Aktif iş gücü programları düzenliyoruz. İş başı eğitim programlarımız devam ediyor. Müracaatları kabul edip hızlı şekilde sonuçlandırıyoruz. İstihdama katkı sağlıyoruz. İşi yaparken öğrenme programında en az 1 ay işsiz olma şartı var. Kişinin kuruma kayıtlı olması gerekiyor. Kurumdan yasaklı yaptırım olmaması gerekiyor. İşyeri açısından da en az 2 çalışanı olması gerekiyor. Bunlara da 3 ay ile 9 ay arasında destek veriyoruz" diye konuştu.

Kendi işini kurmak isteyen engelli ve hükümlülere 65 bin lira destek

İşkur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerle ilgili hibe destek programının açıklandığını da kaydederek, "8 Haziran'da başvurular başladı. 17 Temmuz'da sona erecek. 65 bin liraya kadar iş kurma desteği veriyoruz. Karşılıksız hibe olacak. Bu kişiler projeyi rehberindeki formlara uygun olarak bize sunacak. Girişimcilik eğitim programına katılmış ve mezun olması gerekiyor. Kuracağı meslekle ilgili tecrübesi ve mesleki belgesi olması gerekiyor. Şu dönemde kırsala yönelik talepler var. Kırsaldaki talepleri kısa sürede değerlendirip sonuçlandırıyoruz" diye konuştu.

Türkmen, pandemi sürecindeki desteklerle ilgili suistimal ve şikayetlerin, denetleme işlemlerinin de Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı tarafından yapıldığını, vatandaşların ihbar ve şikayetleri oraya yapması gerektiğini kaydederek, planlama dahilinde pandemi sonrası denetlemelerin başlayacağını sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA