Pandemi sürecinde ilk Eurobond tahvil ihracı Akbank'tan Akbank, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin başlamasından sonra, Türk bankacılık sektörününilk Eurobond tahvil ihracını gerçekleştirdi.

Akbank, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin başlamasından sonra, Türk bankacılık sektörününilk Eurobond tahvil ihracını gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, beklenenin yaklaşık 3 katı kadar 1.5 milyar dolarlık talep gelen 5.5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki işlemin getirisi ve kupon oranı yüzde 6.80 olarak gerçekleşti.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil , pandemi sürecinde gerçekleştirdikleri ilk Eurobond tahvil ihracına gelen yüksek talebin Akbank'ın uluslararası borçlanma işlemlerindeki uzmanlığının, başarılı borçlanma stratejilerinin ve yatırımcılarla olan güçlü networklerinin bir yansıması olduğunu vurguladı ve ekledi:

"İçinde bulunduğumuz süreç sebebiyle global piyasalarda belirsizliklerin ve risk algısının arttığı, çalkantının yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Bu gelişmelerin yatırımcı algısında da olumsuz yansımaları oluyor. Tüm dünya gibi ülkemizde bu pandemi sürecinden doğal olarak etkilendi. Ancak açıklanan destek paketleri, kısıtlamaların gevşetilmesi ve alınan diğer tedbirlerle piyasaların açılmaya başladığını görüyoruz. Bu zorlu dönemde, Türk bankacılık sektörünün ilk Eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdik. Akbank olarak, birçok sendikasyon işlemlerinde olduğu gibi, Eurobond piyasasının da açılışını yapmış olduk. Piyasalarda volatilitenin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihracına yaklaşık üç kat talep geldi. Bu güçlü talep yatırımcıların Türkiye, Türk Bankacılık Sektörü ve Akbank'ın yüksek büyüme potansiyeline duyduğu güvenin bir sonucu. İstikrarlı ve şeffaf yönetimimiz, uluslararası standartlardaki bankacılık anlayışımız ve güçlü bilançomuz ile Türkiye ekonomisi ve reel sektörünün büyümesine destek sağlamak için kaynak yaratmaya devam ediyoruz." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA