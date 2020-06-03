Pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine umut oldular
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Pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine umut oldular

Pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine umut oldular Manisa'da tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen 'Umut Vagonu' projesiyle pandemi sürecinde zor günler yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yüzleri güldü Manisa'da 2019 yılının kasım ayında eğitim amaçlı oluşturulan 'Umut Vagonu' projesi...

03.06.2020 20:50 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:55

Pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine umut oldular

Manisa'da tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen 'Umut Vagonu' projesiyle pandemi sürecinde zor günler yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yüzleri güldü

Manisa'da 2019 yılının kasım ayında eğitim amaçlı oluşturulan 'Umut Vagonu' projesi bugün pandemi nedeniyle zor günler yaşayan ailelerin yardımına koşuyor

MANİSA - Manisa'da tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen 'Umut Vagonu' projesiyle pandemi sürecinde zor günler yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yüzleri güldü. Proje kurucusu öğretmen Arzu Şahin Ünal ve gönüllüler onlarca aileye umut oldu.

Manisa'da Fen Bilgisi Öğretmeni olan Arzu Şahin Ünal öncülüğünde 2019 yılının kasım ayında önce eğitim desteği olarak başlayan 'Umut Vagonu' projesi bugün yaşanan korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü olarak çalışıyor. Proje kapsamında birçok aileye gıda yardımı yapılırken bayramda çocuklara bayramlıklar ve kitaplar hediye edilerek çocukların da yüzlerinin gülmesi sağlandı. Kasım ayında Arzu Şahin Ünal ve çevresindeki birkaç kişiyle başlayan proje bugün katlanarak Türkiye'nin her yerine ulaşmayı başardı.

2019 yılının kasım ayından itibaren aktif olarak faaliyetlerine başlayan Umut Vagonu projesi hakkında bilgi veren Umut Vagonu Proje kurucusu olan Yunusemre Atatürk Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Arzu Şahin Ünal, "Umut Vagonu projesi 2019 yılının kasım ayından itibaren aktif hale gelen bir projedir. İlk başlarda eğitim amaçlı çalışmalarda bulunduk. Doğu ve köy okullarımızın eğitim ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Şimdilerde ise içinde bulunduğumuz zor koşullardan dolayı gıda dağıtımına yöneldik. Bu sadece gıda dağıtımı ile sınırlı kalmadı. Halı, perde, çamaşır makinesi, buzdolabı, bir evin boyanması çalışmalarımıza dahil oldu. Aynı zamanda Türkiye'nin pek çok yerinden gönüllü ekip arkadaşlarımız oluştu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı tamamen yerinde tespit ile yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerini yerinde tespit ederek, ihtiyaçlarını listeleyerek, kendisine ulaşmasını sağlıyoruz. Küçük bir fotoğraflama işlemi yapıyoruz, yardımseverlerimizin ve bizlerin içinin rahat olması için. Umut Vagonu ekibi olarak bu hastalığın biran önce bitmesi ve herkesin işine gücüne dönmesini istiyoruz." dedi.

Pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine umut oldular

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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