Pandemi sürecinde fidan satışları tavan yaptı

Pandemi sürecinde fidan satışları tavan yaptı 2020 Mart ayında Türkiye genelinde başlayan koronavirüs salgın süreci günlük yaşamı da etkisi altına alırken, vatandaşlar toprak ve yeşili tekrar hatırladı.

Pandemi sürecinde fidan satışları tavan yaptı

MUĞLA - 2020 Mart ayında Türkiye genelinde başlayan koronavirüs salgın süreci günlük yaşamı da etkisi altına alırken, vatandaşlar toprak ve yeşili tekrar hatırladı. Pandemi öncesi şehir yaşamına özenen vatandaşlar, pandemi sonrası toprağa yöneldi.

Menteşe halk pazarında çiçek, sebze, çiçek ve meyve fidesi satan vatandaşlar için ayrılan alan genişletilirken, satışların her geçen hafta artması satıcıları memnun etti. Özellikle koronavirüs pandemi sürecinden sonra satışların tavan yaptığını belirten satıcılar, bahçeye tarlaya ve hatta balkona bile çiçek ve meyve fidanı dikmek için fidan satın alanların bulunduğunu açıkladılar.

Halk hazarında sebze-meyve satışı yapan esnafların önünde gün boyu büyük yoğunluk yaşanırken, esnaflar satışlardan memnun olduklarını, pandemi sonrası satışlarda yüzde 100 oranında artış yaşadıklarını açıkladılar.

Fidan satışı yapan esnaf, "Satışlarımız on numara. Çok güzel satışlarımız var. Perşembe pazarımız da çok güzel, Pazar yerimiz çok güzel hiçbir sıkıntımız yok. İşlerimiz de gayet güzel. Pandemiden dolayı işlerimiz daha da arttı. Millet toprağa yöneldi. Çok güzel işlerimiz var. Balkonlara, saksılara herkes bir şeyler dikmeye çalışıyor" dedi.

Menteşe kırsal mahallesinden pazara gelen vatandaş, patlıcan, biber, domates, salatalık, karpuz ve kavun fidanı sattığını belirtirken, alışveriş yapan bir vatandaş, "Biber ve salatalık fidanı aldım. Evin balkonuna saksı içine dikeceğim. Balkon yeşillik olsun. Pandemi döneminde görselliği ve yeşilliği olsun yeter. Meyve verir vermez bilemem" dedi.

Pandeminin insanların yaşam şekillerini değiştirdiğini belirten vatandaş ise, "Yaklaşık 2 yıl önce bütün dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs maalesef bütün toplum olarak psikolojimizi bozdu yaşlısından gencine. Bu süreç içerisinde insanlar psikolojik sıkıntılarını gidermek için farklı yönlere çevirdiler yüzlerini. Bunlardan birisi de toprak ve bitkiler. Maalesef bundan birkaç yıl öncesine kadar kent yaşamı insanlarımızı doğadan, yeşillikten, topraktan ve hayvan sevgisinden uzaklaştırmıştı. Şimdi doğal olarak toplumlar evlere hapsoldu. İnsanlar bu bir nevi yarı hapis hayatını daha rahat geçirebilmek için öncelikle balkonlarında çiçek yetiştirmeye başladılar. Bahçeli evlerde oturanlar da çeşitli ağaç fidanları, meyve fidanları dikmeye başladılar. Bir nevi kendilerini rehabilite etmeye çalıştılar. Cocid-19 çok büyük sıkıntılar getirdi dünyaya ve ülkemizi. Ama bir yandan da algıları değiştirdi, hobileri değiştirdi. İnsanlar bu vesile ile çiçek, doğa sevgisini, toprak sevgisini, doğanın ve toprağın kıymetini de anlamaya başladılar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun