Pandemi sürecinde 'evde hasta ziyareti' Özel hastaneleri aratmayan kalitesiyle ücretsiz sağlık hizmeti veren Bayraklı Belediyesi poliklinikleri, her yıl on binlerce kişinin sağlık sorunlarına çözüm buluyor.

860 kişiye evde bakım hizmeti verildi

Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı klinikler aracılığıyla pandemi boyunca 860 kişi evde bakım ve hasta nakil hizmetlerinden faydalandı.

Evde pansumandan tansiyon ve şeker takibine, diş dolgusundan enjeksiyona kadar bir çok alanda hizmet veren Bayraklı Belediyesi, pandemi sürecinde de vatandaşları yalnız bırakmıyor. 11 Mart'tan bu yana her alanda ilçe sakinlerinin yanında olan belediye, sağlık alanındaki hizmetlerine de ara vermiyor.Bu kapsamda evde hasta ziyareti, pansuman, enjeksiyon ve hasta nakil işlerini sürdüren ekipler, 5 ayda 860 kişiye ulaştı. Evde hastaları ziyaret eden belediye doktorları, vatandaşları muayene edip tavsiyelerde bulunuyor, yönlendirme yapıyor. Ziyaretlerde gerekli pansuman ve enjeksiyon işlemleri de gerçekleştiriliyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde 4 doktor, 8 diş hekimi, 4 hemşire, 2 paramedik, 2 acil tıp teknisyeni, 1 sağlık memuru ve 4 sağlık teknikeri görev yapıyor.

Kaynak: Bültenler