Pandemi sürecinde etkinlikler online ortamda devam ediyor
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Pandemi sürecinde etkinlikler online ortamda devam ediyor

Yeni Koronavirüs (Covıd-19) pandemisi sebebiyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'nun belirlediği takvim uyarınca 23 Mart 2020 tarihinde uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerini başlatan BEÜ'de, küresel salgın döneminde bir taraftan canlı derslerle eğitim faaliyetleri yürütülürken bir taraftan da...

Pandemi sürecinde etkinlikler online ortamda devam ediyor
12.06.2020 13:14 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:17

Yeni Koronavirüs (Covıd-19) pandemisi sebebiyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'nun belirlediği takvim uyarınca 23 Mart 2020 tarihinde uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerini başlatan BEÜ'de, küresel salgın döneminde bir taraftan canlı derslerle eğitim faaliyetleri yürütülürken bir taraftan da fiziksel olarak gerçekleştirilemeyen etkinlikler dijital ortamda online olarak düzenleniyor.

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında ara verilen örgün öğretim süreci, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ile 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan öğretim yöntemi ile yürütülmeye başlandı. Alınan bu kararla canlı ders yayınına başlayan ilk devlet üniversitelerinden biri olan BEÜ, sahip olduğu güçlü teknolojik alt yapı ve yıllardır yürütmekte olduğu uzaktan öğretim ders ve programlarında sahip olduğu deneyimleri ile nitelikli eğitimini pandemi sürecinde de sürdürüyor. 23 Mart itibariyle dersler, canlı olarak verilirken, öğrencilerimiz pdf formatıyla web sayfasından derslere ulaşıyorlar ve hazırladıkları proje ve ödevlerle bilgilerini pekiştiriyorlar.

Fakülte ve merkezlerde fiziksel olarak yapılamayan etkinlikler dijital ortamda kesintisiz yürütülmeye devam ediyor. Bu kapsamda online olarak "İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile Derin Öğrenme ve TensorFlow Eğitimi", "Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu (EFIS 2020)", "Diş Hekimliği Fakültesinde Telekonferansla Muayene","Online Üniversite Tercih Fuarı", "Diyabeti Nasıl Önleyebilirim? Obezite ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu ve Bayındır Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Prof. Dr. Mustafa Kutlu, "Grizu-263 Uzay Takımı'nın Çevrimiçi Toplantıları", "Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın Katılımlarıyla" ve GreenMetric tarafından düzenlenen Covıd-19 Salgını Döneminde Üniversiteler etkinlikleri gerçekleştirildi.

"Dijital eğitim sürecine çok hızlı adapte olduk"

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede ve dünyada etkisini gösteren Covid-19 pandemisi ile mücadele Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin önemli bir merkez olmasının yanında, öğrencilerin mağdur edilmeden eğitim hizmetlerinin hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Eğitimin engel tanımadığının altını çizen Rektör Çufalı, "Dünya genelinde yaşanılan bu zor sürecin bilgi ve teknolojinin önemini daha da arttırdı.Üniversitemizin uzaktan eğitim sistemine en hızlı ve en iyi adapte olan üniversitelerin başında geliyor. "Pandemi sürecinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, canlı derslerin yanı sıra fiziksel yapılamayan etkinliklere online ortama taşıdı. Üniversite genelinde, bireysel ve kurumsal sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirerek içinde yaşadığımız duruma adapte olduk ve salgın sürecini lehimize çevirmeye odaklandık. Temennimiz, bu zor dönemin en kısa sürede sona ermesidir. Dolayısıyla sosyal mesafe, maske kullanımı ve kişisel hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymalıyız" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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