Pandemi sürecinde eğitime verilen arayı sanayide değerlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Pandemi sürecinde eğitime verilen arayı sanayide değerlendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Pandemi sürecinde eğitime verilen arayı sanayide değerlendirdi

KIRŞEHİR (İHA) – Makine Mühendisliği bölümü okuyan Doğa Tuğçe Durmuş, Kırşehir sanayi sitesinde tornacıdaki çalışmaları ile ilgi odağı oldu.

KIRŞEHİR (İHA) – Makine Mühendisliği bölümü okuyan Doğa Tuğçe Durmuş, Kırşehir sanayi sitesinde tornacıdaki çalışmaları ile ilgi odağı oldu.

Sanayide tornacıda çalışan 22 yaşındaki Doğa Tuğçe Durmuş, ustalığıyla görenleri şaşırtırken kadınların da her alanda iş hayatında olmasını istiyor. Makine mühendisliği 2. sınıf öğrencisi olan Durmuş, çalıştığı yerde kaynaktan tornaya kadar her işi severek yapıyor. Ankara Gazi Üniversitesinde Makine Mühendisliği okuyan ve online eğitim sürecini çalışarak değerlendirmek isteyen Durmuş, azmiyle kadınlara ilham kaynağı oluyor.

Online ders çalışırken oluşan boşluğu çalışarak kapattığını aktaran Durmuş, "Mesleki alanda ve öğrenci olarak boşluk oluşmaması için çalışmaya karar verdim. Torna makinesi kullanıyorum. Kaynak işlerinde de yardımcı olabiliyorum" dedi.

Kadın çalışanı görünce şaşıranların olduğunu ifade eden Durmuş, "Kırsal bölgelerde insanlar kadın çalışana alışık değiller. Şaşıranlar, inanmayanlar oluyor. 'İlk defa kadın çalışan gördüm' diyenlere inşallah daha fazla görürsünüz diyorum. Sanayi işi erkek gücü kuvveti dense de kadınlarımızın da istedikleri işe her zaman yetebileceklerine inanıyorum" diye konuştu.

Kadının değdiği her işte güzellik olduğunu da aktaran Durmuş, çalışan sayısının da artacağını umuyor. - KIRŞEHİR

Pandemi sürecinde eğitime verilen arayı sanayide değerlendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Hande Erçel Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Muslera Ersun Yanal Şenol Güneş Mesut Bakkal Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemi sürecinde eğitime verilen arayı sanayide değerlendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 09:45:08. #1.16#
title