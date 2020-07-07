Pandemi sürecinde düğünlerden siyah-beyaz manzaralar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pandemi sürecinde düğünlerden siyah-beyaz manzaralar

Artvin'de Korona virüs salgını sürecinde düzenlen iki düğün töreninde farklı görüntüler ortaya çıktı.

Pandemi sürecinde düğünlerden siyah-beyaz manzaralar
07.07.2020 09:02 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:06

Artvin'de Korona virüs salgını sürecinde düzenlen iki düğün töreninde farklı görüntüler ortaya çıktı. Düğünlerin birinde davetlilere dezenfektan, maskelerin dağıtılırken, sosyal mesafe çubuğuyla horon oynanır, halaylar çekilirken, diğer düğün töreninde ise sosyal mesafe ve korona tedbirleri yok sayıldı.

Artvin'de düğün törenleri yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri altında yapılmaya başladı. Yeni normalleşme sürecinde 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen tedbirler kapsamında yapılan düğünde sosyal mesafe nedeniyle 1 metrelik çubukla çekilen halay geceye damga vurdu. Artvin'in Murgul ilçesinde Günay-Serkan Kalyoncu çiftinin düğün töreni bir otelin bahçesinde gerçekleşti. Sınırlı sayıda davetlinin katıldığı düğünü törenine maskeleriyle gelen misafirler ateşleri ölçülerek sosyal mesafe kuralına göre hazırlanan masalara oturtuldu. Takıların sandığa bırakıldı düğünde davetliler ayrılınca gelin ve damadın yakın akrabaları maskelerini çıkarmadan sosyal mesafe çubuklarıyla halay çekerek geceyi sonlandırdı.

ÖLÜMÜNE HALAY, SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

Borçka'da düzenlenen düğünde ise sosyal mesafe yok sayıldı. Bahar ile Ali çiftinin düğünde davetliler sosyal mesafe kuralını ve maske takma zorunluluğunu unuttu. Doyasıya eğlenen davetlileri düğün sahipleri uyarsa da sonuç değişmedi. Artvin'de düğün törenlerinin bakanlığının genelgesine uygun yapılıp yapılmadığının kontrol etmek amacıyla da kolluk kuvvetlerinin görev yapıyor.

(Ziya Akyıldız/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim Haber
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor Haber
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı Haber
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi Haber
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi Haber
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi Haber
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale...
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Çocuklar 'İnşaatta cansız beden gördük' deyince mahalleli sokağa döküldü
Çocuklar "İnşaatta cansız beden gördük" deyince mahalleli sokağa döküldü
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
Korkutan deprem raporu: İstanbul'da 9 ilçe yüksek risk altında, Fatih'te binaların yüzde 72'si hasar görecek
Korkutan deprem raporu: İstanbul'da 9 ilçe yüksek risk altında, Fatih'te binaların yüzde 72'si hasar görecek
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Coşkun Sabah Demet Akalın Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Bülent Uygun Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su Kız Temmuz Trabzonspor
Şu an buradasınız: Pandemi sürecinde düğünlerden siyah-beyaz manzaralar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 09:10:55. #1.15#
title