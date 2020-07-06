Pandemi sürecinde Diyarbakır annelerine ilk ziyaret Ergenekon Ocaklarından
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Pandemi sürecinde Diyarbakır annelerine ilk ziyaret Ergenekon Ocaklarından

Ergenekon Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkanı Ayhan Yıldız, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 308 gündür evlat nöbetinde bulunan aileleri ziyaret etti.

Pandemi sürecinde Diyarbakır annelerine ilk ziyaret Ergenekon Ocaklarından
06.07.2020 13:00 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:04

Ergenekon Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkanı Ayhan Yıldız, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 308 gündür evlat nöbetinde bulunan aileleri ziyaret etti.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ailelerin evlat nöbeti 308'inci gününe girdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uzunca bir süre ziyaretçilerin gelişi durdurulan çadırın pandemi dönemindeki ilk ziyaretçileri Ergenekon Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği oldu. Ergenekon Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkanı Yıldız ve beraberindekiler, ailelerle bir araya geldi. Ziyarette ailelerle tek tek görüşen ve haklı eylemlerini desteklediklerini belirten Yıldız, her türlü sıkıntıda ailelerin yanında olacaklarını söyledi. Yıldız, yaklaşık 5 yıldır Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olduklarını ifade ederek, "Bizler pandemi sürecinde kurallara uyduk. Pandemi sürecinden sonra aileleri ziyaret eden ilk ziyaretçi olduğumuz için gururlu ve onurluyuz. Annelerin acısını, sızısını içimizde hissediyoruz. Çocukların tamamı terör örgütü tarafından kaçırılmış çocuklardır. Bütün dünyadaki milletlere çağrımız buradaki ailelerimize destek olun. Bu çocuklar hepimizin çocukları ve birlikte sahip çıkacağız" dedi.

Başkan Yıldız ve beraberindekiler ziyaretin ardından çadırdan ayrıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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