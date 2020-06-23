Pandemi sürecinde çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığı nasıl etkilendi? Koronavirüs yayılmaya başladığında en çok yaşlıların etkilendiği ve çocukların çok fazla etkilenmediği belirtildi.

Koronavirüs yayılmaya başladığında en çok yaşlıların etkilendiği ve çocukların çok fazla etkilenmediği belirtildi. Okullar, parklar ve oyun alanları kapatıldı. Çocuklar evlerde kapalı kaldı. Virüsün kendisi çocukları çok fazla etkilemese de bu süreç onlar üzerinden tahmin edilenden daha fazla olumsuz etki bırakabilir. Kaynak: DailyMotion.com