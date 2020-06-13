Pandemi sürecinde çocuklarda baş ağrısı arttı KORONAVİRÜS nedeniyle uzun süre evde vakit geçirmek zorunda kalan ve cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi teknoloji ürünü kullanımı artan çocuklar, baş ağrısı çekmeye başladı.

KORONAVİRÜS nedeniyle uzun süre evde vakit geçirmek zorunda kalan ve cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi teknoloji ürünü kullanımı artan çocuklar, baş ağrısı çekmeye başladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, "Ekranlarda sürekli patlayan, hızlı değişen mavi ışıklar var. Çocukların bunlara adapte olabilmesi için göz kaslarını hızlı hareket ettirmesi gerekiyor. Ekrandan alınan ışık ve beyindeki uyarılma baş ağrısına sebep oluyor" dedi.

Tablet, telefon, bilgisayar kullanımına bağlı baş ağrısının migren boyutlarına ulaşabildiğini söyleyen Dr. Görkem Astarcıoğlu, ekrandan alınan ışık ve beyindeki uyarılmanın ileriki aşamalarda, beynin bazı bölmelerinde incelme ve dürtü kontrol problemlerine neden olduğunu kaydetti.

'3 YAŞ ALTININ EKRANA BAKMASI KONUŞMAYI GECİKTİRİYOR'Günde 2 saatten fazla ekrana bakılmaması gerektiğinin altını çizen Astarcıoğlu, "Olması gereken günlük 2 saat ekran maruziyetleri bu dönemde mecburi olarak aşıldı. Sokağa çıkıp enerjilerini atamadıkları için bu dönemde tablet, telefon, bilgisayar gibi aletlerle daha fazla vakit geçirdiler. Hatta bu çoklu kullanım şeklinde yani televizyona bakarken aynı anda tabletle oynamak şeklinde ilerliyor. Bunun bazı sonuçları var. 3 yaş altında ekrana bakmak konuşmayı geciktiriyor. Günde 2 saati aşan ekrana bakma süresi olduğunda çocukların bilişsel fonksiyonu bozuluyor ve öğrenme kapasiteleri düşüyor" diye konuştu.'2-3 SAAT BAKINCA BAŞIM AĞRIYOR'Sokakta telefonuyla oyun oynayan Demir Demir (11), "Telefonla genelde 2-3 saat geçiriyorum. Bazen başım ağrıyor. Evde telefonla oynuyorum. Aynı zamanda evdeki kutu oyunlarımla oynuyorum. Koronavirüs yüzünden evde çok canım sıkılıyor. Artık dışarı çıkabiliyorum ama gene de mesajlarıma bakmam gerek. O yüzden telefona bakıyorum" dedi.'O DA HUZURSUZ OLMASIN, BİZİ DE HUZURSUZ ETMESİN'Yunus Emre Evci'nin (6) annesi Filiz Evci, "Koronavirüs döneminde biraz daha tabletlerle yakınlaştılar. Elimizden geldiğince izin vermemeye çalışsak da bazen ısrarlarına dayanamıyoruz. Mümkün olduğunca farklı etkinlikler yapmasını desteklemeye çalışıyoruz. Ağabeyi ve ablası olduğu için şanslıyız çünkü onlarla da vakit geçiriyor. Bugün ailece kahvaltı etmeye geldik. Bu yüzden tabletle oynamasına izin verdim ki o da huzursuz olmasın, bizi de huzursuz etmesin" diye konuştu.

Ailesiyle gittikleri kafede tabletiyle oyun oynayan Yunus Emre Evci ise, "Tabletimde savaş oyunlarını oynuyorum. Bazen video seyrediyorum" dedi.

Kaynak: DHA