Bağcılar'da 10 ayda 35 bin pandemi denetimi
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Bağcılar'da 10 ayda 35 bin pandemi denetimi

28.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:42
Bağcılar'da 10 ayda 35 bin pandemi denetimi

Bağcılar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, 2020 yılında salgınla mücadele kapsamında işyerlerinden pazarlara ve camilere kadar her yeri denetledi.

Bağcılar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, 2020 yılında salgınla mücadele kapsamında işyerlerinden pazarlara ve camilere kadar her yeri denetledi. Yoğun geçen 10 aylık pandemi sürecinde 6 bin 517 işyerini 35 bin defa, 20 pazardaki 1050 pazarcı ve camiler her hafta denetlendi.

Bağcılar Belediyesi bütün birimleriyle birlikte geçtiğimiz Mart ayından beri Kovid-19 salgınına karşı 7/24 çalışma esasıyla mücadelesini sürdürüyor. Yoğun geçen bu süreçte en çok performans sergileyenlerden biri olan Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir yandan fırsatçılara göz açtırmadı diğer yandan da halkın sağlığı için denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda 1246'sı fahiş fiyat sebebiyle olmak üzere 6 bin 517 iş yeri 34 bin 913 defa denetlendi. Bu uygulamalarda İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Açık alan, meydan ve yürüyüş yollarında maske, mesafe ve sigara denetimlerinde ise 1541 kişi denetlenmiş olup 1152 kişiye idari yaptırım tutanağı tanzim edildi.

PAZAR ALANLARI VE CAMİLER DE DENETLENDİ

Semt pazarlarına yönelik çalışmalarda ise hiç taviz verilmedi. Vatandaşlara seç-al yasağı, tezgahlar arası 3 metre mesafe, pazarcılara da eldiven ve maske takma zorunluluğu getirilen pazarlar sürekli denetlendi. Her hafta 20 pazardaki 1050 pazarcı ve 2 bin 65 pazar tezgahı yerinde nizam intizam açısından ve Kovid-19 salgın tedbirleri genelgesi gereğince denetlendi. Kuralları ihlal eden 123 kişiye belediye mevzuatından, 92 kişiye de salgın tedbirleri doğrultusunda olmak üzere toplamda 215 esnafa idari işlem yapıldı.  Ayrıca ilçede bulunan 92 camiden her hafta 50 tanesi Cuma günleri namaz öncesi kontrol edildi. Cami çay ocaklarından şadırvana kadar her yer hijyen koşullarına göre incelendi. Ayrıca seccadelerin sosyal mesafeye göre dizilimi sağlandı.

"VİRÜSÜN YAŞAM ALANINI DARALTTIK"

Halk sağlığını korumak amacına yönelik yoğun bir yıl geçirdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Hemşerilerimizin sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz. Salgınla mücadele ederken normal belediye işlerimizi de aksatmadan yerine getirdik. Onların da duyarlılığı ile inşallah bu musibetten kurtulacağız. 2021'in hakkımızda hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


Bağcılar'da 10 ayda 35 bin pandemi denetimi
Bağcılar'da 10 ayda 35 bin pandemi denetimi
Bağcılar'da 10 ayda 35 bin pandemi denetimi
Bağcılar'da 10 ayda 35 bin pandemi denetimi
Bağcılar'da 10 ayda 35 bin pandemi denetimi
Bağcılar'da 10 ayda 35 bin pandemi denetimi
Bağcılar'da 10 ayda 35 bin pandemi denetimi
Bağcılar'da 10 ayda 35 bin pandemi denetimi
Bağcılar'da 10 ayda 35 bin pandemi denetimi
Bağcılar'da 10 ayda 35 bin pandemi denetimi
Bağcılar'da 10 ayda 35 bin pandemi denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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