Pandemi sürecinde alınan kilolara bitki çaylı çözüm arayışı
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Pandemi sürecinde alınan kilolara bitki çaylı çözüm arayışı

Pandemi sürecinde alınan kilolara bitki çaylı çözüm arayışı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Pıçak: "Evde kalıp fit kalmayan vatandaşlarımız zayıflama çaylarına talebi artırdı" Çin'den başlayarak dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) salgınıyla evlere kapanan insanlar normalleşme...

13.06.2020 12:24 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:31

Pandemi sürecinde alınan kilolara bitki çaylı çözüm arayışı

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Pıçak:

"Evde kalıp fit kalmayan vatandaşlarımız zayıflama çaylarına talebi artırdı"

KONYA - Çin'den başlayarak dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) salgınıyla evlere kapanan insanlar normalleşme sürecinin başlaması ve havaların ısınmasıyla birlikte alınan kiloları azaltmak için bitkisel çaylara yöneldi.

Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından alınan önlemlerle salgının büyük oranda yavaşlatılması sağlandı. Korona virüs süreci kapsamında alınan tedbirlerin başarılı olması ve normalleşme sürecinin başlamasıyla normal hayata dönüş de hızlandı. Normalleşmenin başlaması ve havaların ısınmasıyla evde kalan insanlar ise alınan kiloları azaltmak için çözüm arayışına girdi. Bu kapsamda aktarlara gidenler doğal bitki çaylarına olan talebi artırdı. Zayıflamaya yönelik aktarlar tarafından önerilen; biberiye, funda, mate, yeşil çay ve kekik bitkilerinin karışımıyla elde edilen '5'i bir yerde' çayı birkaç dakikada hazır hale gelirken, elma sirkesi ile kullanımında hızlı netice alınabiliyor.

"Bitkisel çaylara 3-4 günden beri yoğunluk ve talep söz konusu"

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, geçirilen 3 aylık 'evde kal' döneminde alınan kiloların ve vücut kitle endeksindeki değişikliklerin yukarıya doğru yönelmelerinin giderilmeleri açısından 'evde kal'ın tam tersine 'harekette kal', 'zinde kal' 'hareketli ol' gibi bir algı oluşturacaklarını söyledi. Spor yapılması gerektiğini belirten Pıçak, "Evde kal'ın zararlarını çıkartmış olacağız. Bununla birlikte kilo vermek için kullanılacak olan bitkisel çaylar da gündeme geldi. Bu bitkisel çaylarla ilgili de yaklaşık 3-4 günden beri yoğunluk ve talep söz konusu. Yani evde kalıp da fit kalmayan ve kilo noktasında kendisini koruyamayan vatandaşlarımız zayıflama çaylarına talebi artırdı" dedi.

"Yeni çıkmış zayıflama çaylarından uzak durun

Zayıflamanın Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi olduğunu ifade eden Pıçak, "Zayıflama ile alakalı bizim tavsiyelerimizin en başındaki olay şudur; her yıl yeni bir zayıflama ürünü çıkıyor. Her yıl duymadığımız yeni birçok şeye şahit oluyoruz. Lütfen yeni çıkmış zayıflama çaylarından uzak durun. Buradaki en büyük yorumum ve önerim şu olacak; zayıflama çaylarının içerisinde tokluk verici ve dudağın kuruyup çatlamasına sebep olan bir madde kullanılıyor. O yüzden ben hazır zayıflama çaylarının kullanılmamasını tavsiye ediyorum halkımıza. Zayıflamanın illaki olması isteniyorsa burada şöyle bir alternatif koyacağız. Yaklaşık 10 yıldır ya da daha fazladır sattığımız '5'i bir yerde' dediğimiz çayımız var. Bunun içerisinde biberiye, funda, mate, yeşil çay ve kekik bitkilerinin karışımıyla yapılan bir bitki çayı. Bununla birlikte elma sirkesinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Var olan ve hazır üretim çayların içerisinde kullanılma ihtimali yüksek olan kimyasallı çaylar piyasada, aktarlarda, eczanelerde mevcut ve bunlardan uzak durulmasını çok dikkatle tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Elma sirkesi ile birlikte kullanımında hızlı netice alınabiliyor"

5'i bir yerde karışım çayının düzenli ve tok karına kullanılması gerektiğini belirten Pıçak, "Elma sirkesi ile birlikte kullanımında hızlı netice alınabiliyor ve faydası çok fazla. Bununla ilgili olarak da kabızlığı gidermek, yağ yakıcı özelliğinin ortaya çıkması ve vücudun var olan o hantallığının giderilmesi noktasında yaz mevsiminin başlangıcıyla birlikte bol suyla tüketildiğinde vücudun o yavaşlayan yapısını da gidermiş oluyor" diye konuştu.

Pandemi sürecinde alınan kilolara bitki çaylı çözüm arayışı

Kaynak: İHA

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