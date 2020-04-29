Pandemi sürecinde ailelere öneriler!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pandemi sürecinde ailelere öneriler!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Serkan Atıcı, koronavirüs pandemisinde ebeveynlerin çocukları için en çok merak ettiği soruları yanıtladı.

Pandemi sürecinde ailelere öneriler!
29.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:05

Hepimiz için yeni olan COVID-19 pandemisi, biz pediatristler ile birlikte özellikle çocuklar ve aileleri için de, yeni bir süreci başlatmış oldu. Bir yandan, yeni bir hastalık ve bunun doğal olarak getirdiği hızlı bilimsel güncellemeler, diğer taraftan da, gerçek bilgilerin yanında bilgi kirliliğinin de çok hızlı yayıldığı teknoloji çağında yaşıyor olmamız, bazı soru ve sorunları da beraberinde getirdi. Ailelerin de bazen çocukları hakkında endişeleri olabilmekte, pandemi döneminde ebeveyn olarak sağlık hizmetlerinden doğru şekilde nasıl yararlanacakları noktasında kafalarında soru işaretleri oluşabilmektedir.

Uzmanlık alanımızda olan çocukların sağlığı ve hastalıkları konusunda ailelerde kafa karışıklıklarına yol açan, kendi kliniğimizde de birçok hastamızın çeşitli iletişim yolları ile bizlere sormuş olduğu, bizim de çocuklarımızın sağlığı için önemli olduğunu düşündüğümüz bazı noktaları aydınlatmak, ailelere güncel bilimsel bilgiler ışığında önerilerde bulunmak istedik.

Çocuğum hasta, ancak COVID-19 vakaları nedeniyle çocuğumu hastaneye götürmek istemiyorum. Ne yapmalıyım?

Çocuğunuzun yaşına, şikayetlerin şiddetine göre hastaneye gidip gitmeme durumunuz değişmekle birlikte, çocuk acil ve polikliniklerinde hasta hizmetlerinin kesintiye uğramadan devam ettiğini bilmeniz gerekir. Ayrıca birçok hastanede triaj uygulaması olup, COVID-19 hastalarına normal hasta hizmetlerinin sunulduğu alanlar dışında belirlenmiş olan, ayrı birimlerde, hizmet verilmektedir. İrtibatta olduğunuz çocuk uzmanınız varsa çocuğunuzun durumunu hekiminizle görüşerek, hastaneye götürüp götürmeme noktasında ortak karar alabilirsiniz.

Görüntülü muayene hizmetinden faydalanabilirsiniz

Yurtdışında olduğu gibi ülkemizdeki birçok kurumun da hizmet vermeye başladığı, elektronik ortamda danışmanlık (online görüntülü muayene hizmeti) uygulamalarını, çocuğunuzun durumuna göre tercih edebilirsiniz. Ancak bu uygulamanın, gerçek bir muayene randevusu ile aynı olamayacağı, gerektiği durumlarda doktorunuzun hastayı görmek, bazı tetkikler yapmak isteyebileceği de akılda tutulmalıdır.

Bu şikayetler varsa vakit kaybetmeyin!

Bu imkanları olmayanlar için; özellikle çocuğun yaşı küçükse, yüksek ve dirençli ateşi varsa, beslenme bozukluğu ya da genel durumunda düşkünlük varsa, solunum sistemi ile ilgili sorunlar varsa, nörolojik anormallikler fark edilmiş ise, sıvı kaybına neden olacak şekilde yoğun kusması, ishali varsa ya da bunlar gibi çocuğunuzun rahatsızlığının önemli olduğunu düşündüren bulgu ve şüpheler var ise mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı önermekteyiz. Unutmayalım ki; çocukları en iyi tanıyanlar yine kendi aileleridir.

Çocuğunuz COVID-19 tanılı bir vakayla temas ettiyse bunları yapmalısınız!

Ayrıca son 14 gün içerisinde aile bireyleri de dahil, çocuğunuzun temas ettiği kişilerden COVID-19 tanısı alanlar yada solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile hastaneye yatırılanlar varsa; çocuğunuz da herhangi bir şikayet olmasa da Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi bünyesinde hizmet veren "Alo 184" korona danışma hattını arayınız veya çocuğunuza maske takarak, mümkün olan en az sayıdaki sağlıklı refakatçi eşliğinde çocuğunuzu bir sağlık kuruluşuna götürünüz. İki yaş altı çocuklara maske takılması, olası bazı boğulma gibi solunum problemlerini de beraberinde getirebileceğinden dolayı önerilmemektedir. Sağlık kurumuna başvurulduğunda giriş kısmındaki görevliye, mutlaka bu durumdan bahsederek ayrıntılı bilgi veriniz. Görevliler size gerekli yönlendirmeyi yapacaklardır.

Çocuğumun aşı zamanı geldi, ne yapmalıyım?

Pnömokok ve kızamık aşıları başta olmak üzere çocukluk çağı aşılarının, zamanında yapılmasını önermekteyiz. Aşı ile korunabilmek mümkündür ancak, diğer enfeksiyon etkenlerinin de; çocuğumuzda hastalıklar, hatta toplumda salgınlar yapabileceği gerçeği de akılda tutulmalıdır. Aşı ile korumanın mümkün olduğu diğer mikroorganizmaların da; çocuğunuzda hastalıklar, hatta toplumda salgınlar yapabileceği gerçeği de akılda tutulmalıdır.

Özel aşılar olarak bilinen, ulusal aşı takviminde bulunmayan aşıların da, gerekli tedbirler alınarak yapılması sağlanmalıdır. Özellikle; rotavirüs aşı dozlarında, diğer aşılarda bulunmayan üst zaman limiti olduğunu vurgulamalıyız. Çocuğunuz ilk doz rotavirüs aşısını; 15 haftalıktan önce, son dozunu da 35 haftalıktan (yaklaşık 8. ay) önce almalıdır. Bu haftalar geçirilirse; rotavirüs aşısı kaçırılmış olur, daha ileriki zamanlarda bu aşının yapılması önerilmez. Mümkünse aşıya gitmeden önce, aile hekiminiz veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanınız ile görüşerek, öneriler doğrultusunda randevu oluşturmanız daha sağlıklı olacaktır.

24-30 Nisan dünya aşı haftası olup, tüm dünyadaki insanların koronavirüs aşı çalışmalarını yakından takip ederek, sabırsızlıkla aşı beklediği bu pandemi günlerinde koruyucu sağlık hizmetlerinin temel unsurlarından olan aşının, enfeksiyon hastalıklarından korunmadaki kritik önemini bir kez daha anlamış oluyoruz.

Çocuğuma vitamin veya mineral desteği kullandırmalı mıyım?

Başta A, C ve D vitaminleri olmak üzere probiyotikler, selenyum, çinko ve multi vitamin-mineral takviyelerinin; enfeksiyonlara karşı yararını gösteren çalışmalar olsa da, etkisinin olmadığını gösteren çalışmalar da mevcuttur. Bu konuda uzmanlar arasında da, görüş birliği yoktur. Bu vitamin ve mineralleri, dengeli ve sağlıklı beslenme ile sağlamaya çalışmak en ideal olanıdır. Ancak; dengeli beslenmeyen, yemek seçen, meyve sebze tüketimi az olan, atıştırmalıklarla öğünlerini geçiren, güneşten yararlanmaları kısıtlı olan çocuklarda, vitamin mineral takviyelerinin başlanılması düşünülebilir. Bu takviyelerin çevreden duyularak, internetten bulunarak başlanılması yanlıştır. Yaş gruplarına göre önerilen dozlar farklı olup, uzmanlarca çocuğun durumu değerlendirilmeli ve uygun görülen doz ve içerikli takviyeler başlanılmalıdır.

Son bir öneri olarak;

Yaşadığımız COVID-19 sorunu hemen bitecekmiş gibi sosyal hayata, kademelide olsa bir süre daha devam edecekmiş gibi izole bir hayata; hazırlanmayı ve çocuklarımızı hazırlamayı önermekteyiz.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek Haberler
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor Haberler
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor Haberler
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir Haberler
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim...
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye "tıbbi yardım" teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Kuzey Kore'de Kim Jong-un'un yerine kim geçebilir?
Kuzey Kore'de Kim Jong-un'un yerine kim geçebilir?
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı, Ali Erbaş'ı eleştiren baroları kınadı
Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı, Ali Erbaş'ı eleştiren baroları kınadı
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur
Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi
Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Aslı Enver Ozan Güven Haluk Levent
Spor Falcao Ersun Yanal Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Afrin Mayıs Futbolcu
Şu an buradasınız: Pandemi sürecinde ailelere öneriler! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 10:10:05. #1.15#
title