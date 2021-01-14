Pandemi sürecinde ağız sağlığının önemi daha da arttı

19 virüsünün vücuda temel giriş yollarından biri olan ağız, virüs bulaşında en kritik bölgelerin başında geliyor. Pandemi sürecinde ağız sağlığı daha da önem kazanırken diş şikayeti yaşayan hastaların, bulaş riskini düşünerek hastanelere gitmekten kaçınabildiği de gözleniyor. Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burçin Büyükünaldı, enfeksiyon belirtilerinin olması durumunda hastaların randevularını ertelemeleri ve mutlaka test yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

"ACİL OLMAYAN TEDAVİLER PANDEMİ SONRASINA BIRAKILMALI"

Pandemi döneminde acil ve önceliği olan diş tedavileri için diş hekimleri ve hastanelere giderek muayene olmanın daha uygun olacağını söyleyen Prof.Dr. Burçin Büyükünaldı, "Bu acil ve öncelik teşkil eden diş tedavileri ise; herhangi bir çarpma, düşme, darbe gibi travma sonucunda gerçekleşen diş ve çene kırıkları gibi durumlar, ağrılı, hayat kalitesini olumsuz etkileyen diş enfeksiyonları, kontrolsüz kanama varlığı, radyoterapi ya da kemoterapi gören hastaların dental işlemleri ve medikal tedavileri etkileyen dental rahatsızlıkların tedavileridir" dedi. Prof.Dr. Büyükünaldı, acil olmayan, beslenmeyi olumsuz etkilemeyen, estetik kaygılar ile yapılan dental tedavilerin pandemi sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağını belirtti.

EVDE ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE DİŞ AĞRISINA MÜDAHALE ETMEK DOĞRU MU?

Hastaların diş ağrısı çekmeleri durumunda diş hekimine başvurmalarıyla, ağrıya neden olan etkenin tespit edilerek doğru tedavinin uygulanabileceğini ifade eden Prof.Dr. Burçin Büyükünaldı, "Evde hastanın kendi kendine uyguladığı yöntemler durumun daha da şiddetlenmesine sebebiyet verebilir, bir hekim muayenesi durumun kötüleşmeden çözüme kavuşması açısından en sağlıklı yol olacaktır" uyarısında bulundu.Hiçbir şikayet olmasa bile rutin olarak 6 ayda bir diş hekimi kontrolünden geçmenin ağız ve diş sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Prof.Dr. Burçin Büyükünaldı, "Pandemi sürecinde özellikle küçük yaşlardaki çocukların ağız hijyenlerine maksimum dikkat etmeli ve onların koruyucu diş hekimliğinden yararlanabilmeleri için diş hekimi kontrolüne götürmeye özen göstermeliyiz. Diş hekimleri ağız ortamında hasta ile yakın temasta çalıştıkları için kendilerini, ekiplerini ve hastalarını koruyabilmek için gerekli olan eğitim, bilgi ve tecrübeye sahiptir. Gerekli önlemlerin alındığı donanımlı merkezlerde hastalarımız gönül rahatlığı ile tedavi olabilirler" açıklamasını yaptı.

"DÜNYA STANDARTLARINDA ÖNLEMLER UYGULUYORUZ"

Diş muayenesi olmak isteyen hastaların öncelikle dikkat etmesi gereken hususun koronavirüs taşıyıp taşımadıkları olduğunu belirten Prof.Dr. Burçin Büyükünaldı, enfeksiyon belirtilerinin olması durumunda hastaların randevularını ertelemeleri ve mutlaka test yaptırmaları gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Büyükünaldı ayrıca Covid virüsü taşıyan biri ile temas şüphesinin olduğu durumlarda da hastaların bir süre kendilerini gözlemlemeleri ve belirti görüldüğü takdirde sağlık kuruluşlarına başvurmalarının kendileri ve toplum sağılığı açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Bu iki temel durum haricinde hastaların muayeneye gelirken maske takmaları, sosyal mesafelerini korumaları ve kişisel hijyenlerine dikkat etmelerinin yeterli olduğunu belirten Prof. Dr. Burçin Büyükünaldı, "Hekim olarak hasta kabul ederken, HES kodu sorgulaması yapılarak sosyal mesafe korunacak şekilde muayeneye alıyoruz. Hastalar, randevularını bekleme salonunda minimum hasta olacak şekilde bekliyorlar. Randevular, her saat başı tek hasta olarak veriliyor. Hastalarımız kliniklerimizde, diğer hastalardan izole şekilde tedavilerini oluyorlar" dedi. Tüm birimlerde maksimum izolasyon sağladıklarını ve tedavi sonrasında kliniklerin özel yüzey ve hava dezenfektanlarıyla temizlendiğini belirten Prof. Dr. Burçin Büyükünaldı, "Personelimizi, öğrencilerimizi ve sağlıkları bize emanet olan tüm hastalarımızı korumak için dünya standartlarında gerekli tüm önlemleri alıyoruz" şeklinde konuştu.

"HEKİMLERİMİZ VE YARDIMCI PERSONELİMİZDE HİÇ COVID VAKASI GÖRÜLMEDİ"

Salgın öncesi dönemde olduğu gibi pandemi süreci boyunca da tüm çalışanlara Sağlık Bakanlığı'nın gerekli gördüğü eğitimlerin verildiğini vurgulayan Prof. Dr. Burçin Büyükünaldı, "Hekimlerimiz ve yardımcı personelimiz zaten asepsi, antisepsi ve sterilizasyon konusunda oldukça başarılıydı. Bu sürece de rahatlıkla adapte olarak kişisel koruyucu ekipmanların etkili bir şekilde kullanımına, bunun yanında sosyal yaşamlarında nasıl korunacaklarına da maksimum seviyede dikkat ettiler. Bu nedenle gururla söyleyebilirim ki hastane personelimizde herhangi bir Covid vakası görülmemiştir" açıklamasını yaptı. Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi olarak diş hekimliğinin her alanında inovasyon ve kalite odaklı bir kurum olmayı, liderlik ve etik değerleri olan yetkin diş hekimlerinin topluma kazandırılmasını amaçladıklarını ifade eden Prof. Dr. Büyükünaldı, "Hastanemizin SGK anlaşması mevcuttur. Öğrenci kliniklerinde yapılan işlemler için hastalarımızdan hiçbir ek ödeme alınmamaktadır. Öğretim üyesi kliniklerimizde ise SGK fiyatları ile hizmet verilmektedir. Hastanemizin pek çok kurum ile anlaşması bulunmaktadır. Kapılarımız tüm hastalarımıza açıktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı