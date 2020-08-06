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Pandemi sürecinde 50 milyon dolarlık ilk "Yeşil Bono" ihracı

Covid-19 pandemisinin başlamasından sonra, Türk bankacılık sektörünün "4 yıl 110 gün" vadeli 50 milyon dolarlık ilk "Yeşil Bono" ihracını Akbank gerçekleştirdi.

Pandemi sürecinde 50 milyon dolarlık ilk
06.08.2020 15:50 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:54

Covid-19 pandemisinin başlamasından sonra, Türk bankacılık sektörünün "4 yıl 110 gün" vadeli 50 milyon dolarlık ilk "Yeşil Bono" ihracını Akbank gerçekleştirdi.

Akbank Genel MüdürüHakan Binbaşgil, işlemin pandemi sürecinin başlamasından sonra Türk bankacılık sektörünün ilk "Yeşil Bono (Green Bond) ihracı olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Pandemi ile ilgili yaşanan gelişmeler sürdürülebilirlik konusunun tüm insanlık için önemini bir kez daha ortaya koydu. "Gelinen noktada geleceğe daha yaşanabilir, eşit ve refah dolu bir dünya bırakmak istiyorsak tüm paydaşlar olarak güç birliğiyle vakit kaybetmeden aksiyon almamız şart. "Akbank olarak biliyoruz ki bir banka olarak toplumumuza ve insanlığa olan sorumluluğumuz sağladığımız finansman kaynaklarının ve bilançomuzun çok ötesinde. "Bu sebeple, biz de yıllardır sürdürülebilirlik konusunda sektörümüze öncülük eden projelere imza atıyoruz. "Hem bankamızda hayata geçirdiğimiz uygulamalarla, hem de paydaşlarımızın sürdürülebilirlik konusunda daha etkin inisiyatifler almalarını teşvik ederek sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı ileriye taşıyoruz. "Gerçekleştirdiğimiz 4 yıl 110 gün vadeli, 50 milyon ABD doları tutarındaki Yeşil Bono ihracı da sürdürülebilirlik alanındaki bu adımlarımızdan bir diğerini temsil ediyor."Uluslararası Sermaye Piyasaları Kuruluşu (ICMA) - Yeşil Bono prensipleriyle uyumlu ihracımızlasağladığımız finansmanı, iklim değişikliği ile mücadelenin en önemli bileşenlerinden biri olan yenilenebilir enerji projelerine destek vermek için kullandıracağız. "Bu finansman ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişine de destek verecek. Ülkemizin geleceğine yatırım yapmaktan gurur duyuyoruz."Türkiye ekonomisine daha uzun vadeli, uygun şartlarda ve sürdürülebilir kaynak sağlamanın Akbank'ın yurtdışı borçlanma işlemlerinde önceliklerinden biri olduğunu da vurgulayan Binbaşgil, şöyle devam etti: "Gerçekleştirdiğimiz Yeşil Bono ihracıyla yurtdışı borçlanma araçlarımıza bir yenisini ekledik. Bu işlemle yatırımcı tabanımızı ve borçlanma ürün portföyümüzü daha da genişlettik."Sürdürülebilir finansman dendiğinde kümülatif büyüklüğü yaklaşık USD 1.2 trilyonu bulan uluslararası bir pazardan bahsediliyor. "Yeşil Bono'lar söz konusu bu pazarın yaklaşık 900 milyar dolarını oluşturuyor. 2018'den bu yana da sürdürülebilir borçlanma araçları yıllık ihraçları 200 milyar doların üstünde seyretmekte. "Sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerini önceliklendirmeyi sürdüreceğiz."

 


Kaynak: DHA

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