Pandemi sürecinde 20 yaş altı nelere dikkat etmeli?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pandemi sürecinde 20 yaş altı nelere dikkat etmeli?

Koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde çocuklar ve gençler için ailelere uyarılarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. M.

Pandemi sürecinde 20 yaş altı nelere dikkat etmeli?
19.05.2020 09:13 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:13
Koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde çocuklar ve gençler için ailelere uyarılarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Kadir Göktürk, "Çocuklar ve gençlerde yaygın olarak hastalığın ağır tablosu görülmese de taşıyıcı olma ihtimalleri çok yüksek olduğu için bulaştırma riskine karşı gerekli önlemleri almaları konusunda çok hassasiyet göstermeleri gerekiyor" dedi.

Yeni tip koronavirüs salgınında her yaş grubunun hastalığa maruz kalabileceğini, ancak hastalığın ağır enfeksiyona dönüşme ve hastaneye yatma ortalamasının yaş gruplarına göre farklılık gösterdiğini belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. M. Kadir Göktürk, "Koronavirüs  çocuklar için yetişkinlere göre daha az ciddi sağlık sonuçlarına sahip gibi görünüyor. Yine de, çocuklar için enfeksiyondan kaçınmak ve virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olmak önemlidir." dedi.

Koronavirüs salgını ilk görülmeye başladığı andan itibaren şu ana kadar hastalık bebeklerde ve çocuklarda çok daha hafif bir tabloda seyrettiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. M. Kadir Göktürk, çocukların ebeveynlerini taklit ettiklerini ve bu süreçte ebeveynlerin el hijyeni, sosyal mesafe gibi temel korunma yöntemlerini uygulamada çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Göktürk, "Temel korunma yöntemlerinin yanı sıra çocukları kalabalıktan uzak tutmak çok önemli. Bu sebeple sokağa çıkma yasağı kapsamında çocuklara gelen esnek zamanda özellikle buna dikkat edilmeli. Uzun zaman evde kalmanın etkisiyle serbest zamanda dışarıda oynayıp vakit geçirecek çocukların maske kullanması, kalabalıktan uzak olması ve el hijyenine dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.

ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN EBEVEYNLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Çocukların da diğer yaş gruplarında olduğu gibi temas ve damlacık yoluyla koronavirüse maruz kalabileceklerini belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. M. Kadir Göktürk şunları söyledi: "Koronavirüsün  bulaşma riskinden uzak durabilmek için hem evde hem de dışarıda ebeveynlere büyük görev düşüyor. Çocukların temel korunma yöntemlerine karşı alışkanlık kazanabilmeleri için ailede herkesin ellerini sık sık kurallar uygun şekilde yıkaması, öksürürken ve/veya hapşırırken elleri değil dirsek içini kullanması ya da tek kullanımlık kağıt peçete kullanıp bunu hemen atması; kalabalık ortamlarda da maske takması ve dışarıdan eve döndüklerinde giysilerinin hemen değiştirilmesi gerekiyor. Bu kuralları henüz idrak edemeyecek yaş gruplarındaki bebekler için de hijyen ve korunma yöntemlerini anne ve babanın düzenli olarak yapması gerekiyor."

Göktürk, çocuklarda bu kuralların alışkanlık yaratması ve kalıcı olması içinde çeşitli oyunlarla onlara öğretilmesi ve açıklayıcı net bilgilerin verilmesi gerektiğini belirtti.

KORONAVİRÜS ALERJİK ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKELİ Mİ?

Alerjik astımın akciğeri hırpalarak, birçok enfeksiyona zemin hazırlayabildiğini söyleyen Göktürk, "Bundan dolayı alerjisi olan çocuklarda enfeksiyon daha çok görülebilir. O yüzden alerjik astımı olan çocukların çok daha hassas olabilecekleri unutulmamalıdır" dedi.

Göktürk tavsiyelerini şöyle sıraladı;

"Koronavirüsten korunmanın en etkili yolu sık sık ve uygun şekilde ellerin yıkanması. Bu sebeple çocukların ellerini doğru şekilde yıkadığından emin olunması lazım. Yemeklerden önce ve sonra, oyun oynadıktan sonra, tuvaleti kullandıktan sonra, izole oldukları alan dışında kalabalıkla veya açık alandaki bir yüzeyle temas ettiklerinde, hapşırdıkların da ve/veya öksürdüklerinde mutlaka ellerini su ve sabunla 20 saniye boyunca yıkamalarını sağlayın. Su ve sabunun olmadığı yerde el dezenfektanı ile parmak araları ve parmak uçlarını iyice dezenfekte ettiklerinden emin olun.

Eğer elleri kirli ise yüzlerine, ağız ve burunlarına dokunmamaları gerektiğini kesin olarak öğretin

Aynı şey kirli ellerle herhangi bir yüzeye dokunmamaları için de geçerli. Çocuklarda bu kadar kesin kuralları uygulatmak oldukça zor olabilir. İşte bu nokta da ebeveynlerin kontrol etmeleri ve rol model olmaları çok önemli. Herhangi bir nedenle burnu kaşınırsa bunun için mutlaka mendil kullanmaları ve sonrasında da atmalarını gerektiğini; hapşırma ve/veya öksürme sırasında ellerini değil dirsek içlerini kullanmaları gerektiğini, olmadığı durumlarda mendil kullanmalarını, sonra bunu atmalarını öğretin

Güçlü bir bağışıklık için, beslenme ve uyku düzenlerine dikkat edin. Bol sıvı tüketmelerini sağlayınAlışveriş merkezleri, marketler vb. kalabalık ve temas riskinin yüksek olduğu alanlardan çocukları uzak tutun. Bu serbest zamanda açık havada vakit geçirmelerini sağlayın. Dışarıda veya kalabalık kamuya açık alanlarda yüzeylerde dokunmamalarını sağlayın.Yanınızda mutlaka el dezenfektanı, tek kullanımlık kağıt mendil ve kolonya gibi ürünleri mutlaka bulundurunÖksürme, hapşırma gibi belirti gösteren kişilerden çocukları uzak tutun

Ailede hasta birisi varsa çocuklarda dahil mutlaka maske kullanın"


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir Haber
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Haber
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi Haber
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık...
23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy Tuba Büyüküstün
Spor Neymar Fatih Terim İlhan Cavcav Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Kabine 19 Mayıs Instagram
Şu an buradasınız: Pandemi sürecinde 20 yaş altı nelere dikkat etmeli? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 09:14:12. #1.15#
title