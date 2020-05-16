Pandemi sürecinde 14 ülkede 165 bin 559 vatandaşa yardım eli uzatıldı
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Pandemi sürecinde 14 ülkede 165 bin 559 vatandaşa yardım eli uzatıldı

Pandemi sürecinde 14 ülkede 165 bin 559 vatandaşa yardım eli uzatıldı Türkiye pandemi sürecinde yurt dışındaki Türk vatandaşlarını yalnız bırakmadı.

Pandemi sürecinde 14 ülkede 165 bin 559 vatandaşa yardım eli uzatıldı
16.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:41

Pandemi sürecinde 14 ülkede 165 bin 559 vatandaşa yardım eli uzatıldı

ANKARA - Türkiye pandemi sürecinde yurt dışındaki Türk vatandaşlarını yalnız bırakmadı. "Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı" ile 14 ülkede 165 bin 549 kişinin ihtiyaçları karşılandı.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) hastalığının dünya genelinde salgına dönüşmesiyle birlikte, Yurtdışı Türkler ve Akraba Türkler Başkanlığı tarafından "Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Proje Programı" başlatıldı. Program kapsamında gıda paketleri, kira- elektrik-gaz faturaları desteği, hijyen ürünleri, maske ve koruyucu ekipman üretimi, eğitim ve medya içeriği oluşturma alanlarına kadar geniş bir yelpazede mali destek sağlanarak, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşıldı.

Pandemi sürecinde yurt dışındaki vatandaşlar ve Türk STK'larla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan YTB, söz konusu program çerçevesinde sağlanan desteklerle bugüne kadar 14 ülkede toplam 165 bin 549 vatandaşımıza yardım sağladı.

Çalışmalar kapsamında salgının ciddi boyutlara ulaştığı ülkelerde hijyen ürünlerine erişemeyen vatandaş ve kurumlar için maske ile önlük üretimlerini destekleyen YTB sokağa çıkma yasağının yaşandığı günlerde ise ihtiyaç sahiplerine gıda malzemelerinin ulaştırılmasını sağladı.

63 proje desteklendi, 76 bin 600 maske üretildi

"Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Proje Programı" çerçevesinde toplam 63 önemli projeye destek sağlandı. Sağlık sistemlerinden dolayı temel hijyen malzemelerine erişmekte dahi zorluk çeken ülkelerin salgınla mücadele çalışmalarına destek olan YTB, kar amacı gütmeksizin maske, sıvı geçirmez tulum, koruyucu yüz spreyi ve dezenfektan bağışları gerçekleştirdi. YTB bu süreçte 6 bin 150 önlük-eldiven ve 76 bin 600 maskenin üretilmesi ve ilgili ülkelerin sağlık kuruluşları ile ihtiyacı olan kişilere dağıtımına destek sağladı.

24 bin 300 iftar yemeği, 10 bin 47 koli yardım

Sokağa çıkma yasanın aylar sürdüğü ülkelerde temel gıda malzemelerine ulaşamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan YTB, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte de iftar ve sahurlar için kumanyalar hazırlattı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Türk STK'lar eliyle 10 bin 47 gıda ve hijyen kolisini yardıma muhtaç ailelere teslim edilirken, toplam 24 bin 300 iftar yemeği verildi.

Covid-19 pandemi sürecinde yoğun çalışan sağlık çalışanı, polis ve itfaiye erlerini de unutmayan YTB bu kapsamda Türk STK'lar tarafından yapılan ziyaretleri destekleyerek moral amaçlı hediyeler sunulmasını sağladı. Bunun yanında ise bakım evleri ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlar da ziyaret edilerek onlara da hediyeler takdim edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde toplamda 9 bin 107 hediye dağıtımı gerçekleştirildi.

Destek programı kapsamında yapılan yardımlar; ABD, İngiltere, Hollanda, Danimarka, İsveç, İsviçre, Avusturya, KKTC, Fransa, Belçika, İtalya, Almanya, Avustralya ve Finlandiya ülkelerinde gerçekleştirildi.

YTB, Diaspora Covid-19 destek ve iş birliği programı kapsamında, "Covid-19 salgınına karşı farkındalık kampanyaları ve salgın nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri. Temininde zorluk çekilen maske, sıvı geçirmez tulum, koruyucu yüz siperi, dezenfektan vb. sağlık ve hijyen ürünlerinin kar amacı güdülmeksizin üretimi ve üretilmesine ilişkin gönüllü faaliyetler. Evde geçirilen zamanı iyi şekilde değerlendirebilmek amacıyla eğitici, eğlendirici ve moral verici medya içeriklerinin oluşturulması. İkameti Türkiye'de olup salgın nedeniyle ülkemize dönemeyen öğrenci, turist, tır şoförü vd. vatandaşlarımıza yönelik beslenme ve barınma desteği. Ülkedeki sağlık çalışanlarına yönelik destekleyici faaliyetler. Ülkedeki genel morali artırmaya yönelik faaliyetler. Salgına karşı yürütülecek kampanyalar için grafik, tasarım, seslendirme ve montaj desteği ve salgınla mücadeleye ilişkin yeni fikirler ve projeler" desteklediğini de açıkladı.

Pandemi sürecinde 14 ülkede 165 bin 559 vatandaşa yardım eli uzatıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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