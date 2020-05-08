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"Pandemi süreci tüketim alışkanlıklarını değiştirdi"

08.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:28

Koronavirüsün parakende sektöründeki bazı ürün gruplarına talebi arttırırken bazılarında da düşürdüğüne dikkat çeken İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit, "Salgınla birlikte özellikle temel gıda ürünlerine karşı talepler artıyor.

Koronavirüsün parakende sektöründeki bazı ürün gruplarına talebi arttırırken bazılarında da düşürdüğüne dikkat çeken İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit, "Salgınla birlikte özellikle temel gıda ürünlerine karşı talepler artıyor. Ev dışı sektörde daralmalar gözlemlendi. Dolayısıyla tüketim eve aktarılmış durumda. Atıştırmalık ürünlerde ilk zamanlar azalma var gibi gözükse de yatay seviyede artışlara neden oldu" dedi.

Koronavirüsün tüketim alışkanlıklarını da değiştirdiğini ifade eden Soyyiğit, "Yurt dışında yeme içme alışkanlıkları bir anda değişti. Tüketiciler, hazır tüketimden uzaklaşarak, evlerinde pişirmeye başladılar. Hatta temel tüketim maddeleri haricinde, pastacılık malzemeleri tüketiminde de artışlar görüldü. Yaşanan bu durum ürün gramajlarında değişime neden oldu. Ambalajlar küçüldü. Tüketim eve aktarıldı. Virüsün ilk boy gösterdiği süreçte yaşanan panik havası ve tüketimde stok yapma telaşı, artık sona erdi. Ülkemizde de üretim sıkıntısı hiç yaşanmadı. Üretim kapasitesimiz dünyanın birçok ülkesine yetecek kadar fazla. Tüketim Ramazan ayının etkisi ile de devam etmektedir" diye ekledi. 

 "TEKNOLOJİ OTOMASYONU ÖNEMLİ"

Taleplere kısa vadede karşılama noktasında sıkıntı yaşanması, üretimde teknoloji otomasyonunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur diyen Aydın Soyyiğit, sözlerine şöyle devam etti: " Birçok firma yakın zamanda üretim proseslerini gözden geçirmeye başladı. İhracat yapılan birçok ülkede karantinalar yaşanıyor. Bu durum tabii ki ihracatı olumsuz etkilemektedir. Tüketici talepleri, satın alma gücüne göre ülkelerdeki talepleri derinleştirdi. Örneğin tüketici satın alma gücünün düşük olduğu ülkelerde talepler tamamen temel tüketim ürünlerine yönelmiş durumdayken, yüksek olan ülkelerde ise temel tüketim ürünlerinin dışında, atıştırmalık ürün talebinde de artış olduğu gözlemlenmiştir.  İhracat ve ithalat yönelimlerinde değişiklik yaşanması nedeniyle navlun fiyatlarında oluşan dalgalanmalar maliyetleri de etkilemiştir. Her ne kadar sıkıntılar olsa da temel olarak üretici firmalar için maksimum pazar ve müşteri çeşitliliği her türlü krizde firmayı ayakta tutacak anahtar stratejidir. Ayrıca markalaşmanın getirdiği pozitif etki ile bu dönemde tüketiciler güvendikleri markaların tüketimine devam edecektir. Bunun yanı sıra süreç içinde gelirlerinde daralma olan tüketicilerde alternatif markalara yönelme, an itibari ile elindeki bütçe ile maksimum tüketim ürünlerini elde etmeye çalışacaktır. Ayrıca koronavirüs süreci içinde yeni üretici firmaların pazara girişinde sıkıntı yaşanabilir ve yeni iş bağlantılarının süreci uzayabilir."

"STOKLAMA YAPMAKTAN KAÇININ"

Koronavirüs sürecinde tüketicilere tavsiyelerde bulunan Soyyiğit, "Tüketicilerimiz güvenilir ürünleri takip ederek, aşırı stoktan kaçınmalıdır. Her durumda üretici sayısının azalmaması ve sürekliliğinin sağlanması için tükettikleri markaların yerine alternatif markalara da şans vermelerini öneriyorum. Marka ve üretici çeşitliliği, kalitede rekabet ve zenginlik, inovatif ürünler ve bu bereketi sağlayan daha fazla nitelikli çalışanı beraberinde getirecektir. Böylece pazar potansiyelinin homojen dağılımı da sağlanarak, daha katma değerli satın alım gücü de oluşacaktır" diye ekledi.

"ALIM HEYETLERİNE HIZLA DEVAM EDECEĞİZ"

Yönetim Kurulu Başkanımız Haluk Okutur'un devamlı dile getirdiği 2023 yılı hedeflerine ulaşma noktasında kararlıyız diyen Soyyiğit, "İHBİR üyelerimiz, her ay düzenlediğimiz alım heyetlerinden oldukça memnunlar. Salgın sonrasında heyetler konusunda veri tabanı iş birliği ile devam ettiğimiz bu sürece ek olarak nitelikli alım heyeti, fuarlar ve info standlar ile üye firmalarımızı yurt dışı potansiyel alıcılarla buluşturmayı sürdüreceğiz. Ayrıca ticari heyetlerimize devam ederek, ertelediğimiz tüm programları hızla hayata geçireceğiz, ülkemiz bu süreci çok profesyonel idare etti, bizler de ülkemize destek olmaya ve ticarete ivme kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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