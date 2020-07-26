Pandemi süreci gelin arabasına yansıdı BURSA'nın İznik ilçesinde bir çift, gelin arabasının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel kollarıma' yazılı pankart astı.

BURSA'nın İznik ilçesinde bir çift, gelin arabasının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel kollarıma' yazılı pankart astı. Pankart görenlerin yüzünü güldürdü.

İznik ilçesinde dünya evine giren Osman-Serpil Demirkol çifinin gelin arabasının arkasına yazdığı söz, görenlerin yüzünü güldürdü. Çift, gelin arabalarının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel kollarıma' yazılı pankart astı. Görenlerin yüzünü güldürmek istediklerini belirten çift, hem salgına dikkat çekmek hem de eğlenmek için pankartı astıklarını söyledi.

Kaynak: DHA