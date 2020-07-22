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Pandemi sonrası Türkiye'deki ilk uluslararası spor organizasyonu İzmir'de olacak

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ardından Türkiye'deki ilk uluslararası spor organizasyonu İzmir'in Selçuk ilçesinde gerçekleşecek.

Pandemi sonrası Türkiye'deki ilk uluslararası spor organizasyonu İzmir'de olacak
22.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:09

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ardından Türkiye'deki ilk uluslararası spor organizasyonu İzmir'in Selçuk ilçesinde gerçekleşecek. Şampiyona öncesi İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası'nda lansman toplantısı gerçekleşti.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) pandemisi sonrası Türkiye'deki ilk uluslararası spor organizasyonu, 23-27 Eylül tarihleri arasında İzmir'in Selçuk ilçesinde gerçekleşecek. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Beach- It Beach Sports Organization organizesinde üst üste ikinci kez 22 yaş altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Şampiyona, Beach-It Beach Sports Organization, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak Plajı'nda gerçekleştirilecek. İzmir'de ayrıca 16-20 Eylül tarihlerinde yine Pamucak Plajı'nda 18 yaş altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası düzenlenecek. Organizasyonlara yaklaşık 35 ülkeden toplam 128 takım, 256 sporcu ve 128 antrenör katılacak. Gerekli güvenlik ve sağlık önlemlerinin en üst seviyede alınacağı organizasyonların merkez sahadaki müsabakaları, internet üzerinden voleybolseverlerle buluşacak.

Şampiyona öncesi lansman toplantısı yapıldı

Selçuk ilçesindeki Pamucak Plajı'nda gerçekleşecek iki organizasyon öncesi Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda lansman toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Alper Aslandaş, Beach-It Beach Sports Organizasyon Sorumlusu Gürsel Yeşiltaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ile Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak hem İzmir'in dünya kenti hedefine katkı sunmayı hem de kentin her yerinde hemşehrileri sporla buluşturmayı hedefleyen bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Eylül ve Ekim aylarında İzmir'de spor organizasyonlarının yoğun bir şekilde devam edeceğini açıklayan Soyer, "6 Eylül'de 'Uluslararası 9 Eylül Maratonu'nu, 4 Ekim'de de İzmir'in en büyük markalarından biri olacak 'Maraton İzmir' organizasyonlarını gerçekleştireceğiz. İzmir'in uluslararası organizasyonların cazibe merkezi olması için uygun bir ekosistem oluşturuyoruz. Bu sayede İzmir ekonomisinin, şehrin tarihi, kültürel, doğal mirası ve coğrafi karakterine yaslanarak gelişmesini amaçlıyoruz" dedi.

Turizm sektörü canlanacak

Plaj Voleybolu Avrupa şampiyonalarının İzmir'in tarihsel açıdan en önemli ilçelerinden olan Selçuk'ta olmasının çok kıymetli olduğunu ifade eden Soyer, şunları kaydetti:

"Selçuk, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Efes Antik Şehri'nin adına dünyanın yedi harikasından biri inşa edilen Artemis'in, Meryem Ana'nın ve benzeri pek çok tarihi değerin bulunduğu adeta bir açık hava müzesi. Bu çapta bir organizasyonun şehrimizde pandemiden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektörüne de her anlamda büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Bu büyük organizasyonun gerçekleşmesine Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ev sahipliği yapan ve katkı sunan Selçuk Belediyesine, Türkiye Voleybol Federasyonu'na, Avrupa Voleybol Federasyonu'na ve Beach-It Beach Spor Organizasyonu'na şükranlarımı sunuyorum."

"Ayrı bir gurur olacaktır"

Lansman toplantısında konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise, "Umarım arzu edilen gibi bir karşılık veririz ve çok da güzel bir organizasyon olur. Bize dediğim gibi ve çok da net söylendiği gibi tarihin ve kültürün eşiğinde spor yapıyor olmak ve Efes sahilinde bunu gerçekleştiriyor olmak ayrı bir gurur olacaktır bizim için" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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