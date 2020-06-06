Pandemi sonrası minik öğrencilere trafik eğitimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pandemi sonrası minik öğrencilere trafik eğitimi

Pandemi sonrası minik öğrencilere trafik eğitimi Mersin'in Erdemli ilçesinde kreşlerin kapılarını açmasının ardından minik öğrencilere trafik eğitimi verilmeye başlandı Mersin'in Erdemli ilçesinde pandemi sonrası normalleşme sürecinde eğitimlere başlayan kreş öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

06.06.2020 09:08 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:12

Pandemi sonrası minik öğrencilere trafik eğitimi

Mersin'in Erdemli ilçesinde kreşlerin kapılarını açmasının ardından minik öğrencilere trafik eğitimi verilmeye başlandı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde pandemi sonrası normalleşme sürecinde eğitimlere başlayan kreş öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Belediye tarafından hazırlanan trafik eğitim parkurunda gerçekleşen eğitimde miniklere, trafik polisleri eşliğinde trafik bilinci aşılandı. Minikler hem yaya olarak hem de akülü araçlarla eğitim parkurunu geçerek eğitimi tamamladı.

Erdemli Belediyesi Musa Özalkan Kreşi'nin minik öğrencilerinin aldığı eğitimi takip eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gelecek nesiller için belediyecilik anlayışıyla hizmetleri sürdürdükleri söyledi.

Tollu, "Geleceğimizi emanet edecek olduğumuz gençlerimizi yarınlara her yönden hazırlamak istiyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza, can ve mal ehemmiyetini sağlamak adına, bu bilinci vermek adına ilçe emniyet müdürlüğümüz ve trafik polislerimizle onlara trafik eğitimi verilmesi amacıyla bu parkuru hazırladık. Şuanda çocuklarımıza trafik polisleri eşliğinde trafik eğitimi veriliyor" dedi.

Korona virüs dolayısıyla kreşin uzun zamandır kapalı olduğunu ifade eden Tollu, "Şuanda devletimizin yetkililerinin izin vermesi neticesinde kreşimize öğrencilerimizi kabul ediyoruz. Onları geleceğe en mükemmel şekilde hazırlıyoruz" diye konuştu.

Kreş Müdürü Azize Karayılan'da, "Pandemi sürecinin ardından kreşimiz aktif olarak faaliyetine 1 Haziran itibariyle başladı. Bu faaliyet içerisinde uygulamalı trafik eğitimi de veriyoruz. Bu eğitimleri ise belediyemiz tarafından hizmete sunulan trafik eğitim parkurunda gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Eğitime katılan minik öğrenciler ise araç içinde emniyet kemerini takmak gerektiğini ve trafik ışıkları ile diğer trafik kurallarını öğrendiklerini belirttiler.

Belediyeye ait trafik eğitim parkurundaki eğitimler öğrencilere yıl boyunca ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Pandemi sonrası minik öğrencilere trafik eğitimi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında 4 yakınını kaybeden kadın, katillerin idamını istedi Haber
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında 4 yakınını kaybeden kadın, katillerin idamını istedi
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Haber
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi Haber
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Survivor'da Sercan'ın 'Deliliğe vuruyor' sözleri Yasin'i küplere bindirdi Haber
Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Otobüsteki koronavirüs şüphelisi, hastaneye kaldırıldı; yolcular ise karantinada
Otobüsteki koronavirüs şüphelisi, hastaneye kaldırıldı; yolcular ise karantinada
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı
Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı
Motosiklet sürücüsü 'Allah, kaza bela vermesin' diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Motosiklet sürücüsü "Allah, kaza bela vermesin" diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Simge 'Çocuğu var' iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık
Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı İrem Derici Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Lionel Messi Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Ankara Pütürge Operasyon
Şu an buradasınız: Pandemi sonrası minik öğrencilere trafik eğitimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 09:13:16. #1.15#
title