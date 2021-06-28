Pandemi sonrası küresel fırsatlar ve tehditler mercek altına alınacak

Avrasya Ekonomi Zirvesi, pandemi nedeniyle bu yıl sanal ve yüz yüze olmak üzere ikiz formatta düzenlenecek.

Avrasya Ekonomi Zirvesi, pandemi nedeniyle bu yıl sanal ve yüz yüze olmak üzere ikiz formatta düzenlenecek. 7 Temmuz'da başlayacak zirvede katılımcılar, pandeminin uluslararası ekonomi ve ticarete etkileri, iklim değişikliği, sürdürülebilir üretim, enerji kaynakları gibi küresel düzeyde çözüm bekleyen konularla ilgili değerlendirmelerini ve önerilerini kamuoyu ile paylaşacak.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) desteğiyle Marmara Grubu Vakfı tarafından 24'üncüsü düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi için geri sayım sürüyor.

Bu yıl 7 - 9 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek zirveye 40 ülkeden cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanların da aralarında bulunduğu siyasetçilerin yanı sıra diplomatlar, akademisyenler, dini liderler ve iş insanları katılacak. Zirvede pandeminin uluslararası ekonomi ve ticarete etkileri, iklim değişikliği, sürdürülebilir üretim, enerji kaynakları gibi küresel düzeyde çözüm bekleyen birçok konu mercek altına alınacak.

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, dünya genelinde yaklaşık 4 milyon kişinin ölümüne yol açan COVID - 19 pandemisinin bilim ve teknolojinin tüm imkanlarına rağmen insanlığın doğaya hakim olamadığını çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe de Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin insanlığın ortak sorunlarına çözümlerin önerildiği uluslararası bir düşünce platformu olduğunun altını çizdi. Gültepe, zirvede bu yıl yine insanlık için çok kritik başlıkların ele alınacağını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı