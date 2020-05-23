Pandemi sonrası için 'Yemyeşil Bir İstiklal' hazırlanıyor
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Pandemi sonrası için 'Yemyeşil Bir İstiklal' hazırlanıyor

'İstiklal 2020 Projesi' kapsamında Manolya ağaçlarıyla süslenen İstiklal Caddesi'ne yeni ağaç türleri de getirilerek caddenin yeşil görünümü daha da artırıldı.

Pandemi sonrası için 'Yemyeşil Bir İstiklal' hazırlanıyor
23.05.2020 21:08 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:15

'İstiklal 2020 Projesi' kapsamında Manolya ağaçlarıyla süslenen İstiklal Caddesi'ne yeni ağaç türleri de getirilerek caddenin yeşil görünümü daha da artırıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yıldız, "Pandemi sonrası için yemyeşil bir İstiklal hazırlıyoruz" dedi.

Her gün yerli yabancı 2 milyonu aşkın turisti ağırlayan İstanbul'un gözdesi İstiklal Caddesi, yapılan yeni düzenlemelerle pandemi süreci sonrasında ağırlayacağı misafirleri için hazırlanıyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'nin 2020 vizyonunu belirleyen 'İstiklal 2020 Projesi' kapsamında hayata geçirilen ağaçlandırma çalışması tüm hızıyla devam ediyor. İlk olarak belirli aralıklarla yerleştirilen Manolya ağaçlarıyla süslenen İstiklal Caddesi'ne yeni ağaç türleri de getirilerek caddenin yeşil görünümü daha da artırıldı.

"Pandemi sonrası için yemyeşil bir İstiklal hazırlanıyoruz"

İstiklal caddesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız "İstiklal 2020 vizyonumuzda 'daha yeşil bir İstiklal' demiştik. Hemen ardından da manolya ağaçlarıyla İstiklal Caddesi'ni süslemiştik. Bugün de yeni farklı tür ağaçları yerleştirerek pandemi sonrası için yemyeşil bir İstiklal hazırlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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