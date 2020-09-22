Pandemi sonrası gıda sektörünü hareketli günler bekliyor
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Pandemi sonrası gıda sektörünü hareketli günler bekliyor

Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Thomas A. Gugler, Covid - 19'un tüm dünyada bir korku ve belirsizlik ortamı yarattığını ifade ederek, "Bu da haliyle tüm yemek süreçlerini değiştirerek, gıda güvenliği yönetmeliklerinin yeniden düzenlenmesini zorunlu kılacaktır" dedi.

Pandemi sonrası gıda sektörünü hareketli günler bekliyor
22.09.2020 11:51 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:54

Dünyanın en büyük gıda sektörü buluşmalarından biri olan CNR Food İstanbul'un özel konuğu olan Dünya Aşçılar Birliği (WACS) Başkanı Thomas A. Gugler, pandemi sonrası gıda sektöründe yaşanacak gelişmelere dikkat çekti. Covid - 19'un tüm dünyada bir korku ve belirsizlik ortamı yarattığını ifade eden Thomas A. Gugler, "Açıkçası ben bu ortamın tüm yemek süreçlerini değiştirerek, gıda güvenliği yönetmeliklerinin yeniden düzenlenmesini zorunlu kılacağını düşünüyorum" dedi.

Pandemi sonrası insanlar daha bilinçli ve dikkatli

Yaşanan sürecin insanları sağlık konusunda daha bilinçli ve dikkatli olmaya zorladığını kaydeden Thomas A. Gugler, yeni normalleşme ile birlikte özellikle gıda alanında büyük değişiklikler yaşanacağını açıkladı. Birçok kişinin insan kaynaklı sağlıksız beslenme ve yeme alışkanlıklarından muzdarip olduğunu söyleyen Thomas A. Gugler, "Herkes hastalıkları önlemek ve doktora gitmemek için iyi ve sağlıklı yiyeceklere odaklanmış durumda. Kişilere objektif bir bakış açısı kazandırıp, ihtiyaçları konusunda destek olabilmek adına, bu sürecin çok iyi yönetilmesi gerekiyor" dedi.

Fuarda dünya mutfak standartları ile ilgili açıklama yapacak

25 – 28 Kasım 2020 tarihleri arasında 20 ülkeden 2.000'in üzerinde markaya ev sahipliği yapacak olan CNR Food İstanbul Fuarı'nın bu yılki sürpriz ismi ustaların ustası ünlü şef Thomas A. Gugler. Dünya Aşçılar Birliği (WACS) Başkanlığı göreviyle 107 ülkeden tüm seviyede 12 milyonun üzerinde aşçıyı temsil eden ünlü şef, fuarda yapacağı "Global Trendler ve Sürdürülebilirlik" başlıklı sunumunda aşçılık mesleğindeki kariyer yolculuğunun yanı sıra dünya mutfak standartlarının korunmasını ve geliştirilmesine yönelik önemli bilgiler paylaşacak.

Kaynak: Bültenler

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