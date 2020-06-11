Pandemi sonrası evde yaşam alanları balkon ve bahçeler oldu
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Pandemi sonrası evde yaşam alanları balkon ve bahçeler oldu

Sosyal mesafe kurallarından dolayı evde yaşamanın güzel yanlarını da keşif etmeye başlıyoruz.

Pandemi sonrası evde yaşam alanları balkon ve bahçeler oldu
11.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:16

Sosyal mesafe kurallarından dolayı evde yaşamanın güzel yanlarını da keşif etmeye başlıyoruz. Pandemi sonrası evde yaşam standartlarımızı artırmak, özellikle bahçemizi ve balkonumuzu güzelleştirmek, huzurlu olmamızı sağlayabilir.

Divona Home iç mimarı Berika Kıvanç, bu süreçte bahçeleri konforlu bir alana çevirecek, balkonda daha çok vakit geçirmeyi sağlayacak bahçe mobilyalarının öne çıktığını belirterek, hem şık hem de rahat bir yaşam alan için önemli olduğunu söyledi.

Son dönemde evimizden çıkamadığımız için çoğunlukla bahçe ve balkonlarda zaman geçirildiğine dikkat çeken Kıvanç, "Bu alanda kullanabileceğiniz bahçe mobilyalarının modellerinin hafif olması da yaşam alanımızın konforunu sağlayabilir. Ailenizle güzel zaman geçirebilir, oyunlar oynayabilir, akşam muhabbetlerine katılabilirsiniz. Bahçenizde hem çocuklarınız hem de ailenizle bu dönemi geçirmek için açık ve neşeli renk tonları seçerek, örgü modellerle rustik bir atmosfer sağlayabilirsiniz. Bahçe salıncağı kullanarak, yazlık havasını da evinize taşıyabilir, akşam sefalarınızda kitaplarınızı salıncak eşliğinde okuyabilirsiniz" dedi.

Pandemi döneminde çocuklar için de bahçe ve balkonların yeniden dizayn edilebileceğini belirten Kıvanç, "Parka gidemeyen çocuklarınız için bahçe ve balkonda kullanabileceğiniz salıncak modellerini seçebilir, neşeli bir bahçe ve balkon için bu sosyal mesafe sürecinde eğlenceyi evinize taşıyabilirsiniz. Misafirlerinizi ağırlamak için tabii ki sosyal mesafe kurallarına uymayı ihmal etmemelisiniz. Ancak arada bir güvendiğiniz arkadaşlarınızla hem açık havada görüşmelerinizi sağlamak hem de misafirlerinizi ağırlamak ve eğlenceli zaman geçirmek için bahçe dekorasyonunuzu elden geçirebilirsiniz" dedi.

Bahçeler çiçeklendirilerek hem güzel bir dekorasyon hem de huzurlu bir ortam oluşturulabilir. Hayatınızı süsleyecek olan çiçeklerle de güzel zaman geçirerek, şık ve modern bir görünüm kazandırılabilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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