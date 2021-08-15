Pandemi Sonrası Dijital Dönüşümü Neler Bekliyor?
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Pandemi Sonrası Dijital Dönüşümü Neler Bekliyor?

Pandemi Sonrası Dijital Dönüşümü Neler Bekliyor?
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Flokser Kimya & Flokser Tekstil Dijital Dönüşüm Müdürü Hakan Cem Topal, pandemi sonrası dijital dönüşümü nelerin beklediğini açıkladı.

Flokser Kimya & Flokser Tekstil Dijital Dönüşüm Müdürü Hakan Cem Topal, pandemi sonrası dijital dönüşümü nelerin beklediğini açıkladı.

Pandemi ile birlikte evden çalışabilmenin daha verimli ve daha az maliyetli olduğunun görüldüğünü belirten Topal, pandemi süreci bitse de evde çalışma sürecinin bitmeyeceğini dile getirdi.

Vakıf şirketleri dışındaki şirketlerin ilk hedeflerinin kar etmek olduğunu, karın arttırılması için ya satışların artması gerektiğini ya da maliyetlerin düşük olması gerektiğini aktardı. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüz koşullarında, işletmelerin hedeflerine ulaşabilmesi için şirketlerin finansal ve operasyonel alanlarındaki ölçümlerini yapmaları, bu ölçümlerden sonra konuyla alakalı strateji üretebilmeleri gerektiğini vurguladı. Bunun da teknolojik altyapılar kullanılarak gerçekleşebileceğini ifade etti.

Kaynak: Wise.tv

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