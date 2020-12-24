Pandemi sonrası deri maske üretmeye başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 yıldan bu yana deriden ürünler üreten 60 yaşındaki sandalet ustası Osman İlan, pandemi sonrası deriden maske üretmeye başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan iki sandalet ustasından birisi olan 60 yaşındaki Osman İlan, 10 metrekarelik dükkanının ön tarafına koyduğu masasında her gün deriden ürünler yapıyor. Pandemi öncesinde deriden çanta, sandalet gibi ürünler yapan İlan, pandemi sonrasında ise deriden maske üretmeye başladı. İlan'ın ürettiği deri maskeler ise vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Teknolojinin gelişmesi, gençlerin daha farklı iş alanları seçmesi ile el sanatları ile uğraşan zanaatkarların artık tek tük kaldığını ifade eden İlan, "1990'lı yıllarda başladığım sandalet, çanta, anahtarlık, defter kabı haricinde bu yıl deriden maske üretmeye de başladım. Daha önce mağazam vardı, satışları yetiştiremiyordum. Ustalara daha çok üretin diyordum ama üretmiyorlardı. Ben de o dönemde ev arkadaşım sayesinde bu işi öğrendim ve yapmaya başladım. Kendim üretip bu dükkanda kendim satmaya başladım" dedi.

"En büyük sorunu çırak bulamamak"

Deri ürünlerin hem sağlıklı hem de çok kullanışlı ve uzun ömürlü olduğunu belirten İlan' "Üç oğlum var ama hiçbiri baba mesleğini seçmedi. Çocuklarım benim mesleğimi seçmedi kendi işlerini yapıyorlar. Çırak bulamıyorum geçen sene esnaf bir arkadaşım oğlunu getirdi işi öğrensin diye ama yapamadı çocuk gitti. Bu işi yapmak için azim haricinde hayal gücünün de gelişmiş olması gerekiyor. Herkes işin çok güzel diyor ama kimse öğrenmek istemiyor" diye konuştu

"Deri maske üretmeye başladı"

Pandemi döneminde gelen isteklere ve ihtiyaçlara bakıp sağlıklı deriden içine filtre üzerine de Amerikan bezi koyarak deri maske üretmeye başlayan İlan "Maske ihtiyacı olduğu için üretmeye başladım, bir maskeyi 1 buçuk ile üç saat arasında yapıyorum, güzel satılıyor ve vatandaşlar da maskelerden memnun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı