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Pandemi sonrası Bursa'da sanayinin çarkları hızla dönüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik'te kurulacak yerli otomobil fabrikasının temelinin kısa sürede atılacağını söyledi.

Pandemi sonrası Bursa'da sanayinin çarkları hızla dönüyor
19.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:46

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik'te kurulacak yerli otomobil fabrikasının temelinin kısa sürede atılacağını söyledi. Alinur Aktaş, pandemi sonrası 1 Haziran'dan itibaren Bursa'da sanayinin çarklarının hızla döndüğünü belirterek, "2 otomotiv fabrikasında üretimde yüzde 90, yan sanayide yüzde 75, mobilyada yüzde 70 kapasite üretim rakamı yakalandı. Otomotiv yan sanayisinde yeni siparişlerin alınması heyecan verici. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güzel işleri imza atacağız" dedi.

Alinur Aktaş, gündeme ve yeni projelere ilişkin Merinos Gölpark'ta basın toplantısı düzenledi.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da 1,5 saat başbaşa görüşme yaptıklarını, sonrasında Ankara'da bazı bakanlarla görüştüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, "Korona virüsle ilgili hepimize büyük geçmiş olsun. Maskeyle oturuyoruz. Maske şehrimiz için bir zorunluluk. Bir süre daha devam edecek. Bugüne kadar hassasiyet gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Vefat sayılarında ciddi yükselme olmasa da vaka sayılarında son bir haftada yükselme seyriyle ilgili bir hareketlenme olduğu için maske, mesafe ve temizlik konusunda tavizsiz hareket etme mecburiyetimiz var. Güçlü bir devlet, güçlü bir şehir olduğumuzu bu süreçte gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız başta Sağlık Bakanımız, ilgili bakanlara, valimize, sağlık müdürümüze, sağlık çalışanlarımız ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma kısıtlamalarında sorunsuz ve sıkıntısız şekilde atlattık. Gerçekten biz bu manada önemli işleri başarmışız. Sağlık yatırımları başta olmak üzere. Bunların sürdürülebilir olması için Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın gayretlerini görüyoruz. Uluslararası toplantılara katıldım. Gurur duydum. 1,5 ay önce Brezilya Belediyeler Birliği'nin toplantısına katıldım 2 saat toplantı yaptık. Belediyeler Birliği Başkanımız Fatma Şahin ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı olarak ben katıldım. 25 şehir başkanı katıldı. Sau Paola başkanı sormuştu. Vefat sayıları onlarda 1500 civarındaydı. Bizde 2500 civarındaydı. Bizde 4700'lerde, onlarda 40 binleri geçti. Sağlık Bakanları istifa etti. Çok ciddi panik var. Dün Türkiye Belediyeler Birliği olarak Gaziantep, İzmir, Bursa, Balıkesir, Denizli gibi 15 başkanın katıldığı Almanya'daki belediyelerle biraraya geldik. 2 saatlik keyifli konferans oldu. Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda bir dizi kararlar alındı. Yıl sonuna doğru İstanbul'da biraraya gelip, faaliyete dökebilmek adına hamlelerimiz olacak. İstanbul'dan sonra Alman firmalarının en çok yatırım yaptığı şehir Bursa. Almanya'da çalışan çok ciddi sayıda Bursalı var. Orada kadim bağlarımız var. 1960'lı yıllara, 3 hatta 4.kuşak. Almanya gibi güçlü bir ülkeyle bu bağlantıları önemsiyoruz. Ülkemizde sağlık yatırımları başta süreçle ilgili tebrikleri ziyadesiyle bizleri gururlandırdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "biz bize yeteriz" kampanyaları, farklı hamleler, finans desteklerine yerelde kayıtsız kalmadıklarının altını çizen Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Kanuni olarak bir yanlışa da düşmeden neler yapabiliriz noktasında milletvekillerimizle, il başkanımız ve parti yöneticilerimiz, tüm belediye başkanlarıyla farklı zamanlarda görüşmelerimiz oldu. Bazı destek ve katkılarımız oldu. Amaç dönemi hasarsız geçirmekti. Sosyal yardımları, vefa destek grupları adı altında çalışmalar yapıldı. Bir ilçe belediye başkanımız aradı beni. Farklı siyasi partiden, "siz alternatif dağıtım grubumusunuz" diye sordu. Kaymakamlık listeleri olmadan yapmamız mümkün değil. Biz nihayetinde yaptığımız tüm iş ve işlemleri 17 ilçe çatısı altında olduğumuz için onlara bakarak yapıyoruz. O belediye başkanı da espriyle "sizin paket daha zengin" dedi"

Pandemi sürecini kayıpsız hasarsız atlatmak için çaba sarfedildiğini belirten Aktaş, "Bu noktada özel gayret gösterildi. Ekip arkadaşlarımın her biri seferber oldu. İl Teşkilatımız 60 yaş üzerini aradı, biz bir grup oluşturup aradık. Muhakkak eksik aksaklıklar olmuştur. Ama ciddi manada övgüler aldık. Kiralarla alakalı, Buski'deki uygulamalar, sosyal yardımlar yaptık. Fırsata çevirdik. Başta ana arter olmak üzere Namazgah İpekçilik Yeşil Caddesi gibi noktalarda yıllardır yoğun trafikten el atılamayan konularla alakalı bir dizi çalışmaları hayata geçirdik. 80 bin ton asfalt kaplama yaptık. 3 günlük yasaklar sürecinde yaptık. Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışıyor. Bizim ulaşımla alakalı, insanlara konforlu ulaşım sunmak için; ister kendi ister otobüs veya metroyla hareket etsin, konforlu ulaşım sunmak mecburiyetimiz ve önceliğimiz var" şeklinde konuştu.

1 Haziran tarihi itibariyle yeni normal sürece başladıklarını vurgulayan Alinur Aktaş, "İş adamlarıyla buluşuyorum. Valimiz ve 30 sanayicimizle akşam yemeğinde beraberdik. Projelerden bahsettim. 2 otomotiv fabrikamız var. Yüzde 90'lı rakamları görmüş olmaları 1 Hazirandan itibaren sevindirici bir durum. Otomotiv yan sanayinde yüzde 75, haricinde çok yeni siparişlerin alınması heyecan verici. Ülkemizin iyi hamlesi ve dış ilişkilerdeki hamlenin faydalarını görüyoruz, sözünü önemsiyorum. Ahşap sanayisinde yüzde 65, yüzde 70 rakamları görüldü. İhracat çarklarının tekrar dönmesini kıymetli ve değerli buluyorum. Biz güçlü bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güzel işlere imza atacağız. Emek Şehir Hastanesi'nin 1 milyarlık yatırımının ihale süreci başladı. Milletvekillerimiz yeni bakanımız Adil Karaismailoğlu'na ziyarette bulundular. Haziran sonu Temmuz başı ihale yapılacak. Şehir içi metro için bakanlık marifetiyle ilk kez çalışma yapılacak. TOGG ile 2 hafta önce Sanayi ve Teknoloji Ulaştırma Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığımıza bağlı DSİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı üst düzey yöneticiler düzeyinde toplantı yaptık. Plan sürecini tamamladık. 17 Mayıs tarihi itibariyle süreç başladı. Zeminle alakalı içme ve kullanma suyuyla alakalı beraberindeki dere ıslahıyla alakalı yeni yapılacak yollar ve kavşaklarla alakalı çalışmalar var. Süreçlerinin halledilmesiyle ilgili gerekli görüşmeler yapıldı. Cumhurbaşkanımızı da bilgilendirdim. Burada kısa sürede temel atma işinin yapılacağını ifade etmek istiyorum. Pandemi ile ilgili "süreç sıkıntıya girer, otomobil fabrikası hayal olur" gibi düşüncesine kapılanlarına söylüyorum. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Otomobil fabrikasının temeli kısa sürede atılacak" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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