Pandemi şifa deposu deve sütüne talebi artırdı

Pandemi şifa deposu deve sütüne talebi artırdı Türkiye'deki sayılı deve çiftliklerinden birini barındıran Denizli'nin Sarayköy ilçesinde el değmeden makinelerle sağılar deve sütleri yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Pandemi şifa deposu deve sütüne talebi artırdı

DENİZLİ - Türkiye'deki sayılı deve çiftliklerinden birini barındıran Denizli'nin Sarayköy ilçesinde el değmeden makinelerle sağılar deve sütleri yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Şifa arayan insanlara şoklanarak özel ambalajla gönderilen deve sütünün litresi ise 100 TL'den başlıyor.

Sarayköy ilçesine bağlı Sığma Mahallesi'nde bulunan deve çiftliğinde üretilen deve sütü şoklandıktan sonra litresi 100 TL'den hastalıklarına şifa arayanlara gönderiliyor. Sığma Mahallesindeki deve çiftliğinde sekiz devenin bulunduğunu, develerin diken, yonca, arpa ve burçakla beslendiğini anlatan çiftlik ortağı Ahmet Bulanık, deve sütünün pişirilmeden çiğ olarak tüketilmesi gerektiğini söyledi. Bir deveden günde iki litreye yakın süt çıktığını, şifa deposu deve sütüne ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Bulanık, "Yıllardan beri bu işi yapmaktayız. Deve sütünün faydalarını saymakla bitiremeyiz. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanındaki hasta kardeşlerimize bunları gönderiyoruz. Şifa bulanlar var ve özellikle KOAH hastaları, kemoterapi görüp de vücudunun bağışıklık sistemi zayıflayan hastalarımız, otizmli çocuklarda tip 1, tip 2, diyabet hasatlarında ve bir çok rahatsızlığa iyi geldiğine dair bizlerden bunu talep ediyorlar. Herksin bu deve sütüyle şifa bulmasını Allah'tan diliyorum. İsteyenlere de biz bunları tedarik ediyoruz. Bu sütle çalışmalarımızı da Türkiye genelinde devam ediyor. Ülkemizde özel ve devlete bağlı olan tüm üniversitelerle irtibata geçtik. Bu sütle kendilerine tedarik edeceğiz. Hocalarla tek tek görüşerek bunla şifa bulan hastalarımız nasıl buluyorsa bunun teknik analizlerini yaparak gerekli ilaç ve tedavi yöntemlerinde yardımı olmaya çalışıyoruz. Amacımız halkımıza ve vatandaşımıza hizmet etmek. En iyi şekilde deve sütüyle şifa bulmalarını sağlamak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT