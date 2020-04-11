Pandemi servisindeki hastalara robotlar hizmet edecek
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Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Güncel

Pandemi servisindeki hastalara robotlar hizmet edecek

İstanbul Üniversitesi (İÜ) 3 Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı (TETLAB) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları ile sağlık çalışanları arasındaki teması azaltmak için bir robot tasarlandı.

11.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:33
Pandemi servisindeki hastalara robotlar hizmet edecek

İstanbul Üniversitesi (İÜ) 3 Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı (TETLAB) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları ile sağlık çalışanları arasındaki teması azaltmak için bir robot tasarlandı.

TETLAB çalışanları ile YTÜ'den bir ekibin ortak çalışmasıyla üç günde geliştirilen "Tetrobo" isimli robot, İstanbul Tıp Fakültesi pandemi servisindeki hastalara yemek, ilaç, su gibi malzemelerin ulaştırılmasında kullanılacak.

Mobil uygulama aracılığıyla komut verilen robot sayesinde sağlık çalışanlarının hastayla teması azaltılarak, olası bulaş riskine karşı korunmaları hedefleniyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve TETLAB Sorumlusu Dr. Leyla Türker Şener, AA muhabirine, 2015'te İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle kurulan laboratuvarda sağlık tematik alanında yenilik içeren fikirlerin patent başvuruları, prototiplerinin üretimi ve seri üretim sürecinin yönetimiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını anlattı.

"Sağlık çalışanının yapacağı işlevi gerçekleştiriyor"

Kovid-19 salgını sürecinde de sağlık çalışanlarına faydalı olabilecek çalışmalara yöneldiklerini belirten Şener, tüm insanlar için "Evde Kal" çağrıları yapılırken, sağlık çalışanlarının hastalara 7/24 hizmet verdiğinin altını çizdi.

Bu yüzden sağlık çalışanlarının en çok enfekte olma riski taşıyan grup olduğuna dikkati çeken Şener, "Onlar için nasıl bir şey yapalım diye düşünürken 2016 yılında da patent başvurusunu yapmış olduğumuz bir robotun kaba prototipini 3 gün içerisinde ürettik. Hastalara temaslarını azaltacak, daha az bir araya gelmelerini sağlayacak bir sistem düşündük. Robotumuz hastanın yemeğini, suyunu, ilacını, ne götürülmesi gerekiyorsa üzerine koyuyorsunuz, hastaya iletiyor ve geri geliyor. Aslında sağlık çalışanının yapacağı işlevi bir nevi bu robotumuz gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Şener, robotun bir mobil uygulama üzerinden çalıştığını, buradan komut verilerek istenilen yere yönlendirilebildiğini belirtti.

"Sensörle donatılmış yeni versiyonunu tamamlamak üzereyiz"

Robotun gelişmiş versiyonu üzerinde çalıştıklarını dile getiren Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sensörlerle donatılmış hastayla hekim arasında görüntülü konuşma yapmayı sağlayacak şekilde olan versiyonunu da tamamlamak üzereyiz. Aslında burada bir önemli nokta daha var. Robotun da steril edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili de sterilizasyon kabini tasarımı ve üretim sürecimiz de devam ediyor. Haftaya inşallah tamamlanmış olarak pandemi servislerinde kullanılmak üzere hizmete sunacağız."

Şener, robotun İstanbul Tıp Fakültesi pandemi servisinde deneme çalışmalarını yaptıklarını ve geri dönüş aldıklarını ifade etti.

Sağlık çalışanlarının her zaman destekçisi olduklarını dile getiren Şener, sağlık çalışanlarının bu süreçte korunmaları için yapılacak yenilik içeren fikirlere laboratuvarın kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

Pandemi servisindeki hastalara robotlar hizmet edecek

Kaynak: AA

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