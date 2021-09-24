PANDEMİ SERVİSİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI, EBRU YAPARAK STRES ATIYOR

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ Devlet Hastanesi'nde pandemi servisinde görevli sağlık çalışanları, günün stresini ebru sanatı yaparak atıyor. Ebru kursunun kursiyerlerinden olan Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, 2 yıldır sağlık çalışanlarımız pandemi ile mücadele ediyor. Biriken ruhsal ve bedensel yorgunluğu ebru kursuna katılarak atıyoruz dedi.

Koronavirüs salgınında görev yapan sağlık çalışanları, farklı sosyal etkinliklerle iş streslerini atmaya çalışıyor. Kayseri Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları günün stresini ebru sanatı yaparak atıyor. Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop başta olmak üzere başhekim yardımcısı, doktor, hemşire, yardımcı hizmetler çalışanı olmak üzere 100'ü aşkın sağlık çalışanı birbirinden güzel eserleri ortaya çıkarıyor.

'POZİTİF BİR GERİ DÖNÜŞ OLDU'

Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Pandemi uzun sürünce personelimizde ruhsal ve bedensel yorgunluk meydana geldi. Bizde sağlık çalışanlarımızın motivasyonunu yükseltmek için KAYMEK ile görüşme yaparak kurslar açılmasını talep ettik. Onlarda bu teklifimizi kabul ederek ebru, rölyef ve resimle ilgili kurslar açtı. Burada kursiyerlerimiz hafta bir olarak kurslara katılarak aldıkları eğitimle kendi eserlerini yaptılar. Kursa katılan sağlıkçılarımız çok mutlu olduklarını ve bizler çok rahatladıklarını söylediler. Bize de iş açısından pozitif bir geri dönüş oldu diye konuştu.

'110 SAĞLIK ÇALIŞANI EĞİTİM ALIYOR'

Kendisinin de kursa katılarak ebru sanatı yaptığını söyleyen Başhekim Doç. Dr. Altıntop, Ben de açılan bu kurslara katılarak ebru yapmayı öğrendim. İnsanların iç dünyasını göstermekte en güzel araçlardan birisi ebru yapmak. Bu kurslarda yaklaşık 110 sağlık çalışanımız eğitim alıyor. Kurslara personelimiz mesai sonunda geliyor. Genelde dönüşler pozitif oluyor ve herkes bunun devamını istiyor. Bu pandemi döneminde sağlık çalışanlarımız özveriyle çalıştı. 2 yıldır sağlık çalışanlarımız pandemi ile mücadele ediyor. Biriken ruhsal ve bedensel yorgunluğu ebru kursuna katılarak atıyoruz? ifadelerini kullandı.