Pandemi sebebiyle kapalı olan lokantada mahsur kalan kedileri HAYDİ ekibi kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemi sebebiyle kapalı olan lokantada mahsur kalan kedileri HAYDİ ekibi kurtardı

Pandemi sebebiyle kapalı olan lokantada mahsur kalan kedileri HAYDİ ekibi kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan lokantada mahsur kalan kediler ve ölen bir kedi vatandaşların 'HAYDİ' uygulamasından yaptığı ihbar sonucu ekipler tarafından kurtarıldı.

Bursa'da pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan lokantada mahsur kalan kediler ve ölen bir kedi vatandaşların 'HAYDİ' uygulamasından yaptığı ihbar sonucu ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Osmangazi İlçesi Tahtakale Mahallesi Kurşunlu Sokak üzerinde bulunan ve pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan lokantada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dükkanın bacasından içeri giren hamile bir kedinin içeride doğum yaptıktan sonra dışarı çıkamadığını ve içeride mahsur kaldığını gören vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı Hayvan Durum İzleme Aplikasyonu (HAYDİ) uygulamasından ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen HAYDİ ekipleri lokantanın uzun süredir kapalı olduğunu görünce sahibine ulaşmaya çalıştı. Telefonla irtibat kurulan iş yeri sahibi kısa sürede olay yerine geldi. Anahtarla kapısı açılan dükkana giren ekipler bir kediyi ölü olarak bulurken, 2 kediyi çıkarmayı başardı.

Kedilerin mahsur kaldığını fark eden ve durumu Haydi ekibine bildiren mahalle sakinlerinden Leyla Hasan, " Burada daha önce de yavru kediler mahsur kalmıştı. O zaman da kediler ölmüştü. "Bu yavrular da aynı şekilde ölmesin" diye HAYDİ uygulamasına başvurduk. Daha sonra ekipler hemen geri dönüş yaptı. Sonrasında da kısa sürede buraya geldiler. Çok uğraştılar. Öncelikle Asayiş Şube Müdürü Erol Turan'a çok teşekkür ederim. Kendisi bizzat gelerek ilgilendi. Çok şükür hayvanları çıkarttık. Ölmeden içerideki kedileri de çıkartmayı başardılar. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Bacadan düştüklerini öğrendik ve ilk işimiz orayı kapatmak olacak. Herkesin böyle durumlarda HAYDİ uygulamasını kullanmasını tavsiye ediyorum. Çok güzel ilgilendiler" dedi. - BURSA

Pandemi sebebiyle kapalı olan lokantada mahsur kalan kedileri HAYDİ ekibi kurtardı
Pandemi sebebiyle kapalı olan lokantada mahsur kalan kedileri HAYDİ ekibi kurtardı
Pandemi sebebiyle kapalı olan lokantada mahsur kalan kedileri HAYDİ ekibi kurtardı
Pandemi sebebiyle kapalı olan lokantada mahsur kalan kedileri HAYDİ ekibi kurtardı
Pandemi sebebiyle kapalı olan lokantada mahsur kalan kedileri HAYDİ ekibi kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kamyon çarpması sonucu yerlerde sürüklenen genç, kendisine değil telefonuna üzüldü
Kamyon çarpması sonucu yerlerde sürüklenen genç, kendisine değil telefonuna üzüldü
Bursa'da park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu
Bursa'da park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu
Kan donduran cinayet...Park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu
Kan donduran cinayet...Park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pandemi sebebiyle kapalı olan lokantada mahsur kalan kedileri HAYDİ ekibi kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 08:21:12. #1.15#

title