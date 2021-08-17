Pandemi şartlarına uygun ofisler Venezia Mega Offices'te

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, pandemi sürecinin çalışma düzenlerini derinden etkilediğini söyleyerek, "Aşılama çalışmalarının hız kazanmasından sonra ofislere dönüş de başladı.

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, pandemi sürecinin çalışma düzenlerini derinden etkilediğini söyleyerek, "Aşılama çalışmalarının hız kazanmasından sonra ofislere dönüş de başladı. Venezia'nın içerisinde yer alan, yatay mimariye sahip, Venedik manzaralı ve pandemi şartlarına uygun Venezia Mega Offices'teki ofisler ön plana çıkıyor" dedi.

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, pandemi koşullarına uygun olarak tasarlanan Venezia Mega Offices hakkında bilgi verdi. Venedik temasıyla tasarlanan Venezia Mega Offices'in alışveriş merkezi ve konutlardan oluşan karma projenin içerisinde yer aldığını belirten Isıgöllü, "Yüksek katlı ve doğal havalandırma imkanlarına sahip olmayan yapıların aksine, yatay mimariyle tasarlanmış sadece 3 katlı, doğal taze havasıyla ve ferah sirkülasyon alanlarıyla öne çıkıyor" diye konuştu.

Pek çok iş yerine ev sahipliği yapan Venezia Mega Offices'te, 111 ofisin bulunduğunu aktaran Isıgöllü, "60 metrekareden başlayan kullanım alanlarına sahip ofisler farklı konsept ve ihtiyaçlara yönelik alternatifler sunuyor. Şirket, konumuyla da öne çıkıyor. TEM yolu üzerinde, T4 Tramway hattı ve Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattına bağlantılı olması sayesinde ulaşım kolaylıklarına sağlıyor. Sınırlı sayıda kalan ofisler kiracılarını bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı